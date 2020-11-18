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Литва и Польша предложили ЕС ввести санкции против белорусских предприятий, поддерживающих Лукашенко

По мнению главы Литвы Гитанаса Науседы, действующие в настоящее время санкции против белорусских чиновников и Александра Лукашенко "не дали пока того результата, на который рассчитывали".

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Науседа подчеркнул, что ЕС должен помочь гражданскому обществу Беларуси
Науседа подчеркнул, что ЕС должен помочь гражданскому обществу Беларуси
Фото: EPA

Литва и Польша предлагают Евросоюзу ввести санкции в отношении белорусских предприятий, поддерживающих режим Александра Лукашенко. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время пресс-конференции с главой Польши Анджеем Дудой, пишет Delfi.

Науседа считает, что ЕС должен принять третий пакет санкций как в отношении юридических лиц, так и предприятий Беларуси. По мнению главы Литвы, действующие в настоящее время санкции "не дали пока того результата, на который мы рассчитывали".

Он также подчеркнул, что ЕС должен помочь гражданскому обществу Беларуси.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Теги: Польша, Александр Лукашенко, Литва, санкции, Гитанас Науседа, протесты в Беларуси
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