Эксперты рассказали, чем РФ и Беларуси грозит отключение от системы SWIFT

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала одним из способов давления на режим Александра Лукашенко прекращение сотрудничества иностранных банков с госбанками Беларуси.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру Фото: depositphotos.com

В Беларуси к международной системе SWIFT подключены около 25 банков, даже если несколько из них отключат, проведение международных платежей станет невозможным. Об этом заявил старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб, пишет MK.ru.

"Это фактически означает остановку всех внешнеторговых операций, которые обслуживаются мировыми валютами, а также прекращение международных частных банковских переводов в этих валютах в страну и из страны. Банки оказываются в мировой финансовой изоляции", – сказал эксперт.

Он считает, что отключение Беларуси от SWIFT маловероятно.

"Западные контрагенты могут отказаться от кредитования и сотрудничества, например, проведения платежей в валюте через систему корреспондентских счетов, с белорусскими госбанками и без отключения последних от системы международных платежей", – добавил Иосуб.

По его словам, отключение России от системы SWIFT тоже маловероятно, но речь может идти о санкциях в отношении отдельных банков, прежде всего государственных.

"Это не повлияет на платежи в рублях внутри страны, но отключенные от системы банки не смогут проводить международные платежи (за исключением, возможно, транзакций с Китаем). Сложности могут коснуться и владельцев карточек международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных этими банками. В то же время проблемы не затронут владельцев карт национальной платежной системы "Мир", – сказал эксперт.

По информации MK.ru, в РФ около 400 банков активно пользуются SWIFT.

"Большинство российских банков подключено к системе SWIFT, но часть операций между собой они проводят через корреспондентские счета Центробанка", – отметили в материале.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила 16 ноября, что Евросоюз может расширить санкционный список белорусских чиновников до более чем 200 человек. Она считает, что одним из способов давления на режим Александра Лукашенко может стать отключение госбанков Беларуси от системы SWIFT.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны.

10 декабря 2018 года Сейм Литвы принял резолюцию в поддержку Украины, в которой содержится призыв отключить Россию от SWIFT, если Москва не пойдет на деэскалацию.

27 июля посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что отключение России от системы SWIFT до сих пор не произошло потому, что это могло бы негативно повлиять на партнеров РФ.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Александра Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

16 ноября редактор бюро "Радио Свобода" в Праге Рикард Йозвяк заявил, что 19 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза намерены утвердить третий пакет санкций против Беларуси. По его словам, убийство Бондаренко "ускорило процесс".