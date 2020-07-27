Ельченко заявил, что Россию могут отключить от системы SWIFT

Отключение России от системы SWIFT до сих пор не произошло потому, что это могло бы негативно повлиять на партнеров РФ. Однако если РФ не изменит своей политики, то может дождаться отключения от SWIFT, заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Об отключении РФ от SWIFT говорят с 2014 года Фото: depositphotos.com

В обозримой перспективе американские санкции против РФ будут усиливаться. Об этом в интервью агентству "РБК-Украина" сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Если Россия будет продолжать себя вести так, как она ведет себя сегодня, а думаю, в ближайшее время это не изменится, то они дождутся еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT", – отметил дипломат.

Отвечая на комментарий журналиста, что в мире говорят об этом уже с 2014 года, Ельченко подчеркнул, что отключение от системы SWIFT негативно повлияет на партнеров России.

"Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого", – сказал посол.

По его словам, речь также идет о замораживании банковских счетов некоторых российских чиновников высокого уровня.

"Об этом в свое время заявлял министр финансов США, и то, что они [санкции] до сих пор не введены, еще ничего не значит. Они лежат и ждут своего времени. Вот на днях основной санкционный закон США был дополнен новыми положениями относительно "Северного потока – 2". Вопрос в том, когда это будет реализовано, завтра, через неделю или через год. Все прописано и готово к применению", – добавил Ельченко.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны.

10 декабря 2018 года Сейм Литвы принял резолюцию в поддержку Украины, в которой содержится призыв отключить Россию от SWIFT, если Москва не пойдет на деэскалацию.