Ельченко заявил, что Россию могут отключить от системы SWIFT

В обозримой перспективе американские санкции против РФ будут усиливаться. Об этом в интервью агентству "РБК-Украина" сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.
"Если Россия будет продолжать себя вести так, как она ведет себя сегодня, а думаю, в ближайшее время это не изменится, то они дождутся еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT", – отметил дипломат.
Отвечая на комментарий журналиста, что в мире говорят об этом уже с 2014 года, Ельченко подчеркнул, что отключение от системы SWIFT негативно повлияет на партнеров России.
"Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого", – сказал посол.
По его словам, речь также идет о замораживании банковских счетов некоторых российских чиновников высокого уровня.
"Об этом в свое время заявлял министр финансов США, и то, что они [санкции] до сих пор не введены, еще ничего не значит. Они лежат и ждут своего времени. Вот на днях основной санкционный закон США был дополнен новыми положениями относительно "Северного потока – 2". Вопрос в том, когда это будет реализовано, завтра, через неделю или через год. Все прописано и готово к применению", – добавил Ельченко.
Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны.
10 декабря 2018 года Сейм Литвы принял резолюцию в поддержку Украины, в которой содержится призыв отключить Россию от SWIFT, если Москва не пойдет на деэскалацию.