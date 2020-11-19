В ЕС согласовали работу над третьим пакетом санкций против Беларуси – журналист

Работа над новыми санкциями в отношении Беларуси будет завершена к концу ноября – началу декабря, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

По словам Йозвяка, санкционный список Евросоюза будет включать как физических лиц, так и организации Фото: depositphotos.com

Министры иностранных дел Евросоюза 19 ноября согласовали работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Об этом в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Министры иностранных дел ЕС только что договорились о продолжении работы над третьим пакетом санкций в отношении Беларуси", – написал журналист.

По его словам, санкционный список будет включать как физических лиц, так и организации.

Йозвяк отметил, что работа над новыми ограничениями в отношении Беларуси, скорее всего, будет завершена к концу ноября – началу декабря.

EU foreign ministers have just agreed to move forward the work on a third sanctions package on #Belarus. it is likely to be finalized by the end of Nov / start Dec and include ppl as well as entities — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 19, 2020

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.