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Конгресс США обсудит законопроект о санкциях против властей Беларуси

Конгрессмен-республиканец Кристофер Смит в своем обращении уточнил, что предложенный им законопроект предусматривает введение санкций против белорусских чиновников и российских граждан, ответственных за подавление протестов.

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Конгресс США может обсудить законопроект Смита сегодня
Конгресс США может обсудить законопроект Смита сегодня
Фото: EPA

Палата представителей Конгресса США 18 ноября может обсудить законопроект под названием "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси" авторства конгрессмена-республиканца Кристофера Смита. Об этом сказано в сообщении на сайте конгрессмена от 17 ноября. 

В обращении конгрессмена Смита говорится, что законопроект основан на выводах докладчиков ОБСЕ, в соответствии с которыми выборы в Беларуси 9 августа сфальсифицировали в пользу Александра Лукашенко.

"Силы безопасности страны в ответ на мирные демонстрации систематически нарушали права человека. Новости из Беларуси доказывают, что полиция использует все более жестокую тактику против демонстрантов", – заявил Смит.

Законопроект предусматривает введение санкций против белорусских чиновников и российских граждан, ответственных за подавление протестов.

Документ призывает к новым выборам в Беларуси, а оппозиционный Координационный совет официально признается легитимным органом, который должен участвовать в переговорах о мирном переходе власти.

Конгрессмен Смит отметил, что Соединенные Штаты не признают включение Беларуси в единое государство с Россией. В документе говорится о необходимости поддержки гражданского общества, независимых СМИ и IT-сектора в Беларуси.

"Приняв этот законопроект, мы можем не только подтвердить, но и расширить поддержку и солидарность с великим народом Беларуси", – говорится в заявлении.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

США 2 октября вводили санкции против восьми белорусских чиновников – представителей МВД и Центральной избирательной комиссии Беларуси за фальсификации на выборах президента и жестокие разгоны протестующих. Лукашенко в нем не было.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, ОБСЕ, Конгресс США, законопроект, конгрессмены, протесты в Беларуси
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