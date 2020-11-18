Конгресс США обсудит законопроект о санкциях против властей Беларуси

Палата представителей Конгресса США 18 ноября может обсудить законопроект под названием "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси" авторства конгрессмена-республиканца Кристофера Смита. Об этом сказано в сообщении на сайте конгрессмена от 17 ноября.
В обращении конгрессмена Смита говорится, что законопроект основан на выводах докладчиков ОБСЕ, в соответствии с которыми выборы в Беларуси 9 августа сфальсифицировали в пользу Александра Лукашенко.
"Силы безопасности страны в ответ на мирные демонстрации систематически нарушали права человека. Новости из Беларуси доказывают, что полиция использует все более жестокую тактику против демонстрантов", – заявил Смит.
Законопроект предусматривает введение санкций против белорусских чиновников и российских граждан, ответственных за подавление протестов.
Документ призывает к новым выборам в Беларуси, а оппозиционный Координационный совет официально признается легитимным органом, который должен участвовать в переговорах о мирном переходе власти.
Конгрессмен Смит отметил, что Соединенные Штаты не признают включение Беларуси в единое государство с Россией. В документе говорится о необходимости поддержки гражданского общества, независимых СМИ и IT-сектора в Беларуси.
"Приняв этот законопроект, мы можем не только подтвердить, но и расширить поддержку и солидарность с великим народом Беларуси", – говорится в заявлении.
По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.
США 2 октября вводили санкции против восьми белорусских чиновников – представителей МВД и Центральной избирательной комиссии Беларуси за фальсификации на выборах президента и жестокие разгоны протестующих. Лукашенко в нем не было.