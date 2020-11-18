Конгресс США обсудит законопроект о санкциях против властей Беларуси

Конгрессмен-республиканец Кристофер Смит в своем обращении уточнил, что предложенный им законопроект предусматривает введение санкций против белорусских чиновников и российских граждан, ответственных за подавление протестов.

Палата представителей Конгресса США 18 ноября может обсудить законопроект под названием "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси" авторства конгрессмена-республиканца Кристофера Смита. Об этом сказано в сообщении на сайте конгрессмена от 17 ноября.

В обращении конгрессмена Смита говорится, что законопроект основан на выводах докладчиков ОБСЕ, в соответствии с которыми выборы в Беларуси 9 августа сфальсифицировали в пользу Александра Лукашенко.

"Силы безопасности страны в ответ на мирные демонстрации систематически нарушали права человека. Новости из Беларуси доказывают, что полиция использует все более жестокую тактику против демонстрантов", – заявил Смит.

Законопроект предусматривает введение санкций против белорусских чиновников и российских граждан, ответственных за подавление протестов.

Документ призывает к новым выборам в Беларуси, а оппозиционный Координационный совет официально признается легитимным органом, который должен участвовать в переговорах о мирном переходе власти.

Конгрессмен Смит отметил, что Соединенные Штаты не признают включение Беларуси в единое государство с Россией. В документе говорится о необходимости поддержки гражданского общества, независимых СМИ и IT-сектора в Беларуси.

"Приняв этот законопроект, мы можем не только подтвердить, но и расширить поддержку и солидарность с великим народом Беларуси", – говорится в заявлении.