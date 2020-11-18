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Депутат Европарламента начала сбор подписей за перенос чемпионата мира по хоккею из Беларуси

Депутат Европарламента Карин Карлсбро призывает главу Международной федерации хоккея Рене Фасселя остановить подготовку к проведению этапа чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Минске.

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Карлсбро: Это не повод закрывать глаза на то, что сейчас происходит в Беларуси
Карлсбро: Это не повод закрывать глаза на то, что сейчас происходит в Беларуси
Фото: Karin Karlsbro / Facebook

Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро начала сбор подписей под обращением к Международной федерации хоккея и ее президенту Рене Фасселю с просьбой не проводить чемпионат мира 2021 года в Минске. Об этом сообщается на ее сайте.

"Спорт не должен быть политикой, но это не повод закрывать глаза на то, что сейчас происходит в Беларуси. Мы не можем проводить чемпионат мира, когда протестующих арестовывают и пытают на улице. Совершенно неприемлемо поддерживать режим, использующий оружие против собственного народа", – отметила евродепутат.

Она также заявила, что глава хоккейной федерации Беларуси Дмитрий Басков является активным сторонником Александра Лукашенко, и призвала Фасселя прекратить с ним сотрудничество до проведения независимого расследования его действий.

Баскова в Беларуси подозревают в нападении на жителя Минска Романа Бондаренко, который погиб от травм после того, как неизвестные в масках избили его возле дома. Сам Басков этот факт отрицает, пишет TUT.BY.

Чемпионат мира 2021 года должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее на фоне протестов в Беларуси премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявлял о начале переговоров с Международной федерацией хоккея о переносе белорусской части первенства в другую страну.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Александра Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

16 ноября редактор бюро "Радио Свобода" в Праге Рикард Йозвяк заявил, что 19 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза намерены утвердить третий пакет санкций против Беларуси. По его словам, убийство Бондаренко "ускорило процесс".

Теги: Беларусь, хоккей, ЧМ по хоккею, Европарламент, чемпионат мира, чемпионат, протесты в Беларуси
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