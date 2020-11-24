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В Беларуси экс-кандидата в президенты Бабарико обвинили во взятках и отмывании денег

Оппозиционный белорусский политик Виктор Бабарико, который находится под арестом с июня этого года, отрицает свою вину в получении взяток организованной группой в крупном размере, а также в легализации средств, полученных преступным путем.

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Другие фигуранты дела свою вину признали, Бабарико нет
Другие фигуранты дела свою вину признали, Бабарико – нет
Фото: ЕРА

Следственное управление КГБ Беларуси завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров "Белгазпромбанка", в том числе экс-кандидата в президенты страны Виктора Бабарико. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГБ. 

В ведомстве Бабарико назвали "организатором преступной деятельности". Там сообщили, что ему предъявлено обвинение по статьям о получении взяток организованной группой в крупном размере, а также о легализации средств, полученных преступным путем. 

Заместителям председателя правления "Белгазпромбанка" Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшему первому заместителю председателя правления банка Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Учредителя ООО "Активлизинг" Виктора Кобяка следствие обвинило в даче взятки в крупном размере.

"Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Бабарико", – сообщили в КГБ.

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. 18 июня Бабарико и его сына задержали.

По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней). В белорусском КГБ утверждают, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме" и что задержания не были связаны с избирательной кампанией в Беларуси.

В МИД Беларуси говорили, что экс-банкир может быть причастен к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

Теги: Беларусь, КГБ, расследование, взятка, обвинение, уголовное дело, Виктор Бабарико, Белгазпромбанк
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