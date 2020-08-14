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Адвокаты Бабарико заявили, что не видели своего подзащитного с 7 августа

По словам юриста Дмитрия Лаевского, адвокатов задержанного белорусского оппозиционера Виктора Бабарико не пускают к нему якобы "по техническим причинам".

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18 июня Бабарико и его сына Эдуарда задержали по обвинению в финансовых махинациях
18 июня Бабарико и его сына Эдуарда задержали по обвинению в финансовых махинациях
Фото: Виктор Бабарико / Facebook

Адвокаты задержанного белорусского оппозиционера Виктора Бабарико заявили, что не видели своего подзащитного с 7 августа. Об этом в Facebook сообщил один из юристов политика Дмитрий Лаевский.

"13 августа защитников Виктора Бабарико (адвокатов Дмитрия Лаевского, Александра Пыльченко, Наталью Мацкевич) снова не пустили посетить Виктора Бабарико в СИЗО КГБ. Мы не видели подзащитного с пятницы прошлой недели", – написал юрист.

По его словам, защиту Бабарико не пускают к нему якобы "по техническим причинам".

"Уже не буду повторяться, что такое положение вещей незаконно и грубо нарушает права подзащитного и адвокатов. Снова на имя генерального прокурора подана жалоба – требуем срочных мер по обеспечению прав, напоминаем про системность нарушений, обращаем внимание на обязанность устранить нарушения", – подчеркнул Лаевский.

https://www.facebook.com/laevski.by/posts/3517371444941077

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда задержали по обвинению в финансовых махинациях. В белорусском КГБ утверждали, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме" и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси.

Впоследствии штабы Бабарико и другого оппозиционного кандидата, экс-дипломата Валерия Цепкало объединились со штабом Светланы Тихановской, которая, по официальной версии ЦИК Беларуси, заняла второе место на выборах президента (независимые опросы показывают, что она выиграла выборы; так считает и сама Тихановская).

С 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты в связи с фальсификацией результатов президентских выборов. Во многих городах страны происходят стычки манифестантов и правоохранителей. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы

На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов, как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

Рабочие крупнейших белорусских заводов вышли на забастовки с требованием провести честные выборы.

Теги: Беларусь, выборы, СИЗО, задержание, Виктор Бабарико, протесты в Беларуси
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