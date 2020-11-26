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МИД Беларуси вручил ноту протеста украинскому послу

Послу Украины в Минске Игорю Кизиму в министерстве иностранных дел Беларуси вручили ноту протеста, причиной назвали серию "антибелорусских акций" возле дипмиссий государства в Украине.

В августе и сентябре в Украине проходили акции в поддержку протестующих в Беларуси
В августе и сентябре в Украине проходили акции в поддержку протестующих в Беларуси
Фото: censor.net

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины в Минске Игоря Кизима. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года", – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что выразили послу "крайнюю озабоченность" бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны.

"Отмечено, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей", – говорится в сообщении.

В МИД также напомнили о провокациях в отношении почетного консульства Республики Беларусь во Львове.

Белорусское внешнеполитическое ведомство ждет реакции украинской стороны.

В августе и сентябре в Украине проходили акции в поддержку протестующих в Беларуси.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Теги: Киев, Львов, Украина, МИД, Беларусь, посольство, МИД Беларуси, нота протеста, акции протеста, протесты в Беларуси
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