Ответ на "недружественные действия". Украина введет спецпошлины на импорт стальных продуктов из Беларуси

Украина собирается ввести спецпошлины 16,08% на импорт стальных продуктов из Беларуси в ответ на установленные "дискриминационные и недружественные действия" в отношении украинских производителей стальных продуктов. Об этом сообщила межведомственная комиссия по международной торговле Украины.

Специальная пошлина будет применяться Украиной до прекращения Беларусью дискриминационных и недружественных действий, отметили в комиссии по международной торговле Фото: depositphotos.com

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины заявила о "дискриминационных и недружественных действиях" Беларуси относительно украинских производителей стальных прутьев и об ответных мерах. Об этом сказано в сообщении комиссии, опубликованном на сайте "Урядового кур'єра" 25 ноября.

Комиссия рассмотрела представленные Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины факты дискриминационных действий со стороны Беларуси относительно прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, сказано в сообщении.

Речь идет о том, что Беларусь применила экспортные запреты при поставке отходов и лома черных металлов, в том числе и на территорию Украины.

Комиссия установила, что такие действия Беларуси противоречат положениям Соглашения между странами о свободной торговле от 17 декабря 1992 года и Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года и считаются дискриминационными и недружественными.

"Размер ставки специальной пошлины в отношении импорта в Украину товара составляет 16,08% от таможенной стоимости. Специальная пошлина применяется с момента вступления в силу решения комиссии и до установления факта прекращения Беларусью дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины", – отметили в комиссии.

Решение комиссии вступит в силу через семь дней со дня опубликования сообщения о нем в газете "Урядовий кур'єр".