В Украине с декабря в банках можно будет воспользоваться электронным паспортом

Национальный банк анонсировал ряд нововведений, которые призваны упростить проведение кассовых операций банкам. В частности, теперь украинцы могут использовать приложение "Дія" во время кассовых операций в банке.

С 1 декабря украинцы смогут проводить кассовые операции в банках с помощью электронных документов в приложении "Дія". Об этом сообщили в Национальном банке.

Соответствующее нововведение НБУ анонсировал среди других, которые призваны упростить проведение кассовых операций банкам.

"При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт", – сообщили в НБУ.

Среди других нововведений – упрощение процедуры принятия банками на исследование сомнительных относительно подлинности и платежности банкнот и монет. В соответствующей справке вместо паспортных данных клиент должен предоставить контактную информацию (номер телефона и/или адрес электронной почты).

Кроме того, на инкассаторские компании будут распространены отдельные требования, которые ранее касались только банков. Речь идет о необходимости изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в Нацбанк, а также изъятия и передачи меченных банкнот в правоохранительные органы.