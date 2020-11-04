"Дія Сity" – это комплексная реформа, меняющая ряд законов и кодексов Украины – советник министра цифровой трансформации Алейников

Министерство цифровой трансформации Украины хочет, чтобы в стране выросли собственные Google, Facebook и Amazon, которые сформируют новую экономику и обеспечат стране достойное место в европейской и мировой цифровой повестке, заявил советник министра цифровой трансформации Денис Алейников.

Министерство цифровой трансформации Украины запускает масштабный проект "Дія City", который призван создать в Украине одни из лучших в мире условий для ведения бизнеса в сфере IT и креативных индустрий, рассказал в интервью Delo.ua советник министра цифровой трансформации Украины, legal lead проекта "Дія City" Денис Алейников.

"Дія City" – это название специального правового режима ведения деятельности в ИТ для национальных и иностранных игроков. Режим "Дія City" будет действовать на всей территории Украины. Работать можно будет как из крупного города, так и из маленького села. Фактически "Дія City" – это трансформация всей Украины в международный диджитал-хаб", – рассказал он.

Проект "Дія City" не предполагает создания свободных экономических зон или какого-то выделенного кластера, при этом предлагает привлекательные условия для работы специалистов в сфере IT на всей территории Украины, подчеркнул советник министра цифровой трансформации.

По словам Алейникова, ключевые особенности "Дія City" – модернизация процесса найма, внедрение европейских принципов приобретения и защиты имущественных прав на компьютерные программы и базы данных, упрощение документооборота, введение элементов английского права, создание стимулов для венчурных инвестиций, специальные правила налогообложения и дополнительные гарантии защиты в уголовном процессе.

Советник министра акцентировал, что "Дія City" предполагает комплексную реформу, которая на первом этапе предусматривает внесение изменений в ряд законов Украины, а также изменения в Налоговый кодекс, Кодекс законов о труде, УК и УПК.

Он добавил, что в Минцифре прежде всего фокусируются на создании комфортных условий для работы в стране национальных талантов, а также на привлечении иностранных талантов из США, ЕС и других регионов. По словам советника министра цифровой трансформации, стать резидентом "Дія City" сможет любая компания, осуществляющая деятельность в ИТ по направлениям, предусмотренным законом, – от разработки ПО до научных исследований в информационно-коммуникационных технологиях.

"Технологическая мультикультурность создаст условия для появления в стране международных стартапов, ориентированных на глобальные технологические тренды. Стартапы имеют шансы вырасти в национальные технологические компании, продающие цифровой продукт на глобальный рынок. И это не просто история про деньги. Минцифры хочет, чтобы в стране выросли собственные Google, Facebook и Amazon, которые сформируют новую экономику Украины и обеспечат достойное место Украины в европейской и мировой цифровой повестке", – отметил Алейников.

Несмотря на большую конкуренцию на рынке информационных услуг, а также существование таких крупных технологических игроков, как Facebook и Google, инициаторы проекта считают, что отечественные компании имеют высокие шансы занять достойное место в мировом секторе IT.

"Украинские ребята уже продавали стартапы Snapchat и другим мировым грандам. Последний пример – недавний успех стартапа ReFace, который впервые в истории Украины стал №1 в мировом App Store. Минцифры поступает сегодня абсолютно четко и обоснованно, стремясь развить этот успех Украины, поставить его на системную основу и достичь еще более грандиозных целей", – объяснил советник министра.

Авторы "Дія Сity" рассчитывают, что пакет необходимых законопроектов для запуска проекта будет принят Верховной Радой до конца 2020 года.