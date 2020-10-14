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ПОЛИТИКА

В Freedom House считают, что в Украине нет полностью свободного интернета. В частности из-за блокировки российских соцсетей

Эксперты Freedom House считают, что украинские власти не предоставили убедительных аргументов для блокирования в Украине российских соцсетей.

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В Freedom House раскритиковали два законопроекта, которые могут ограничить свободу в интернете
В Freedom House раскритиковали два законопроекта, которые могут ограничить свободу в интернете
Фото: depositphotos.com

Индекс свободы в украинском сегменте интернета находится на отметке 61 из 100. Об этом говорится в отчете Freedom House "Свобода в сети 2020".

"Украинская власть продолжает блокирование большого количества веб-сайтов и контента определенного типа, ссылаясь на его опасность для общества, без предоставления убедительных аргументов в пользу того, что блокирование – это единственная эффективная и возможная опция", – считает директор офиса Freedom House в Украине Мэтью Шааф.

Он отмечает, что за все время внедрения политики блокировки контента не было почти никаких усилий со стороны государства, направленных на то, чтобы научить и подготовить украинских граждан становиться ответственными и осведомленными пользователями информации и интернета.

В отчете также подчеркнули, что в сентябре 2019 года правительство Украины убрало требование проходить лицензирование для провайдеров услуг интернета, уменьшая потенциальные риски для политического вмешательства и коррупции в секторе информационно-коммуникационных технологий.

Вместе с тем, украинские власти рассматривали два законопроекта, которые, по мнению авторов отчета, могут оказать негативное влияние на цифровые права:

  • предложенный проект закон о дезинформации потенциально может ввести ответственность за умышленное распространение лживой информации и позволить государству определять, кто является, а кто не является журналистом;
  • законопроект о СМИ, зарегистрированный в парламенте в конце 2019 года, может позволить государству закрывать онлайн-издания за публикацию пропаганды.

Также авторы ставят под сомнение законность запрета в Украине российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". В Freedom House раскритиковали и приложение "Дій вдома" для мониторинга за тем, как люди придерживаются самоизоляции. В отчете отмечают, что приложение сохраняет данные пользователей о местоположении и их цифровой снимок, а Министерство внутренних дел и Национальная полиция имеют доступ к этим данным.

Доступ ко "ВКонтакте" вместе с другими российскими и сепаратистскими ресурсами ограничен с мая 2017 года в соответствии с указом президента №133/2017, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

В санкционный список также попали "Одноклассники", сервисы Mail.Ru и "Яндекс", сайты российских антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб". В 2018-м и 2019 году в документ вносились изменения (указы №176/2018 и №82/2019).

15 мая 2020 года президент Владимир Зеленский продлил еще на три года запрет российских соцсетей.

Теги: интернет, Украина, ВКонтакте, соцсети
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