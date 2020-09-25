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Украинцев, которые пользуются "ВКонтакте", возьмут на учет – Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские пользователи соцсети "ВКонтакте" должны нести ответственность за распространение контента из РФ.

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Данилов: Мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание
Данилов: Мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание
Фото: rnbo.gov.ua

Украинцев, которые пользуются заблокированной в стране российской соцсетью "ВКонтакте", возьмут на учет. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил 25 сентября в ходе онлайн-конференции, которая транслировалась в Facebook.

"Это должна быть и их ответственность. Зачем они это делают и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать... Мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент на территории страны, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами", – сказал он.

По словам секретаря СНБО, IT-специалисты занимаются вопросом более надежной блокировки "ВКонтакте" на территории Украины.

"Они очень быстро меняют прокси… Думаем, в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен", – отметил Данилов.

https://www.facebook.com/rnbou/videos/244105853696907/

Доступ к соцсети "ВКонтакте" вместе с другими российскими и сепаратистскими ресурсами ограничен с мая 2017 года в соответствии с указом президента №133/2017, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

15 мая 2020 года президент Владимир Зеленский продлил запрет еще на три года.

13 сентября "ВКонтакте" заявила, что смогла обойти блокировку в Украине в своем мобильном приложении. Активизация работы мобильного приложения для обхода блокировки "ВКонтакте" связана с проведением местных выборов и может представлять угрозу национальной безопасности Украины, заявил замсекретаря СНБО Сергей Демедюк 15 сентября. 

Министерство культуры и информационной политики сообщило о подготовке обращения к компаниям Apple и Google с требованием запретить загрузку в Украине мобильного приложения "ВКонтакте".

21 сентября в СНБО рассказали, что соцсеть "ВКонтакте" обошла блокировку из-за изменения прокси-серверов.

Теги: ВКонтакте, полиция, СНБО, соцсети, украинцы, Алексей Данилов, соцсеть
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