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Мобильное приложение для обхода блокировки "ВКонтакте" собирает для спецслужб РФ данные об украинцах – СНБО

Активизация работы мобильного приложения для обхода блокировки в Украине запрещенной соцсети "ВКонтакте" связана с проведением местных выборов, считает замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Демедюк.

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"ВКонтакте" в Украине заблокирована в 2017 году
"ВКонтакте" в Украине заблокирована в 2017 году
Фото: Команда ВКонтакте / "ВКонтакте"

Мобильное приложение, с помощью которого запрещенная в Украине российская соцсеть "ВКонтакте" пытается обходить блокировку, собирает для российских спецслужб данные об украинцах.

Об этом 15 сентября заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Демедюк, информирует сайт ведомства.

"С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины, даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено", – сказал он.

По словам замсекретаря СНБО, активизация работы приложения имеет целью "сбор данных о гражданах Украины и распространение дезинформации для воздействия на общественное мнение и манипулирования им".

"Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов", – объяснил Демедюк.

13 сентября "ВКонтакте" заявила, что смогла обойти блокировку в Украине в своем мобильном приложении.

Доступ к этой соцсети вместе с другими российскими и сепаратистскими ресурсами ограничен с мая 2017 года на срок от одного до трех лет в соответствии с указом президента №133/2017, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

В санкционный список также попали "Одноклассники", сервисы Mail.Ru и "Яндекс", сайты российских антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб". 17 мая указ был опубликован в "Урядовому кур'єрі" и официально вступил в силу. В 2018-м и 2019 годах в документ вносились изменения (указы №176/2018 и №82/2019).

На сайте президента была зарегистрирована петиция с просьбой отменить санкции в отношении российских соцсетей, однако Порошенко отказался ее удовлетворить. В ответе на петицию он подчеркнул, что "ВКонтакте" и Mail.Ru "широко использовались российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан".

15 мая президент Владимир Зеленский продлил еще на три года запрет российских соцсетей.

Теги: санкции, ВКонтакте, СНБО, спецслужбы, приложение, блокирование, Сергей Демедюк, дезинформация, соцсеть
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