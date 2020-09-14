Ткаченко поручил проверить, действительно ли "ВКонтакте" обошла блокировку в Украине

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что несколько раз встречался с членами Совета нацбезопасности по поводу российской соцсети "ВКонтакте".

В Украине проверяют, действительно ли запрещенная российская соцсеть "ВКонтакте" смогла обойти блокировку в Украине. Об этом заявил министр культуры и информационной политик Александр Ткаченко 14 сентября на пресс-конференции по случаю 100 дней в должности, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Проблема проникновения дезинформации, которая исходит из "ВКонтакте" или российских телеканалов, действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому поводу, есть план мероприятий. Надеюсь, он будет реализован. Относительно "ВКонтакте". Я попросил сегодня, как мы узнали об этой информации, проверить, действительно ли это реалистично, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории", – сообщил министр.

13 сентября "ВКонтакте" заявила, что смогла обойти блокировку в Украине в своем мобильном приложении.

Доступ к этой соцсети вместе с другими российскими и сепаратистскими ресурсами ограничен с мая 2017 года на срок от одного до трех лет в соответствии с указом президента №133/2017, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.



В санкционный список также попали "Одноклассники", сервисы Mail.Ru и "Яндекс", сайты российских антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб". 17 мая указ был опубликован в "Урядовому кур'єрі" и официально вступил в силу. В 2018-м и 2019 годах в документ вносились изменения (указы №176/2018 и №82/2019).



На сайте президента была зарегистрирована петиция с просьбой отменить санкции в отношении российских соцсетей, однако Порошенко отказался ее удовлетворить. В ответе на петицию он подчеркнул, что "ВКонтакте" и Mail.Ru "широко использовались российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан".

15 мая президент Владимир Зеленский продлил еще на три года запрет российских соцсетей.