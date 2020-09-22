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ПОЛИТИКА

В СНБО объяснили, как "ВКонтакте" смогла обойти блокировку в Украине

13 сентября социальная сеть "ВКонтакте" заявила, что смогла обойти блокировку в Украине в своем мобильном приложении. В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что вместе с международными партнерами работают над блокировкой приложения.

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"ВКонтакте" в Украине заблокирована с 2017 года
"ВКонтакте" в Украине заблокирована с 2017 года
Фото: depositphotos.com

Социальная сеть "ВКонтакте", которая в Украине запрещена, обошла блокировку не из-за снятия санкций, а из-за изменения прокси-серверов. Об этом "Укринформу" сообщили в Совете национальной безопасности и обороны 21 сентября. 

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО вместе с международными партнерами работают над блокировкой мобильного приложения "ВКонтакте", отметили в Совете нацбезопасности. 

13 сентября "ВКонтакте" заявила, что смогла обойти блокировку в Украине в своем мобильном приложении. Активизация работы мобильного приложения для обхода блокировки "ВКонтакте" связана с проведением местных выборов и может представлять угрозу национальной безопасности Украины, заявил замсекретаря СНБО Сергей Демедюк 15 сентября. 

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило о подготовке обращения к компаниям Apple и Google с требованием запретить загрузку в Украине мобильного приложения "ВКонтакте".

Доступ к этой соцсети вместе с другими российскими и сепаратистскими ресурсами ограничен с мая 2017 года в соответствии с указом президента №133/2017, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

В санкционный список также попали "Одноклассники", сервисы Mail.Ru и "Яндекс", сайты российских антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб". В 2018-м и 2019 году в документ вносились изменения (указы №176/2018 и №82/2019).

15 мая 2020 года президент Владимир Зеленский продлил еще на три года запрет российских соцсетей.

Теги: Россия, Украина, санкции, ВКонтакте, СНБО, соцсети, приложение, кибербезопасность, соцсеть
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