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В СНБО Украины заявили о планах ставить на учет украинских пользователей "ВКонтакте"

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявили, что социальная сеть "ВКонтакте" несет угрозу национальной безопасности страны.

В Украине соцсеть "ВКонтакте" находится под санкциями с 2017 года
В Украине соцсеть "ВКонтакте" находится под санкциями с 2017 года
Фото: depositphotos.com

Совет нацбезопасности и обороны планирует обсудить вопрос введения учета пользователей запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте" в течение шести месяцев, когда утвердят стратегии кибербезопасности и информационной безопасности государства. Об этом Общественному сообщили в аппарате СНБО.

"В соответствии с утвержденной стратегией национальной безопасности Украины, в течение полугода будет разработана новая стратегия кибербезопасности Украины, а также стратегия информационной безопасности. Вопрос создания системы учета украинских пользователей российской социальной сети "ВКонтакте" и, при необходимости, других соцсетей, находящихся под контролем государства-агрессора, будет обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий", – говорится в сообщении.

Доступ к запрещенным российским соцсетям с территории Украины несет угрозу национальной безопасности и его необходимо нейтрализовать, заявили в ведомстве.

"Российская соцсеть "ВКонтакте", которая находится под санкциями с 2017 года, является одним из информационно-психологических средств этой гибридной войны, поэтому пользование ее ресурсами и распространение соответствующего российского контента в информационном пространстве Украины расценивается как угроза национальной безопасности Украины", – добавили в СНБО.

13 сентября "ВКонтакте" заявила, что смогла обойти блокировку в Украине в своем мобильном приложении. Активизация работы мобильного приложения для обхода блокировки "ВКонтакте" связана с проведением местных выборов и может представлять угрозу национальной безопасности Украины, заявил замсекретаря СНБО Сергей Демедюк 15 сентября. 

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило о подготовке обращения к компаниям Apple и Google с требованием запретить загрузку в Украине мобильного приложения "ВКонтакте".

Доступ к этой соцсети вместе с другими российскими и сепаратистскими ресурсами ограничен с мая 2017 года в соответствии с указом президента №133/2017, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

В санкционный список также попали "Одноклассники", сервисы Mail.Ru и "Яндекс", сайты российских антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб". В 2018-м и 2019 году в документ вносились изменения (указы №176/2018 и №82/2019).

15 мая 2020 года президент Владимир Зеленский продлил еще на три года запрет российских соцсетей.

Теги: выборы, ВКонтакте, СНБО, угрозы, соцсети, безопасность
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