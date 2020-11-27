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В бюджете на 2021 год отложили повышение минимальной зарплаты до декабря

Украинские парламентарии учли предложение об отсрочке увеличения минимальной заработной платы до 6500 грн в проекте государственного бюджета на 2021 год, говорится в пояснительной записке к законопроекту №4000 "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

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Обновленный проект госбюджета на 2021 год согласовали с МВФ
Обновленный проект госбюджета на 2021 год согласовали с МВФ
Фото: depositphotos.com

Повышение минимальной заработной платы до 6500 гривен перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту №4000 "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" от 26 ноября.

"Основным фактором, который повлиял на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета во втором чтении, считается учет […] предложения об отсрочке увеличения с 1 июля до 1 декабря 2021 года минимальной заработной платы в месячном размере 6,5 тыс. грн, которая влияет на доходную часть общего фонда государственного бюджета", – сказано в пояснительной записке к документу. 

Такое влияние связали с увеличением налога на прибыль на 836 млн грн (уменьшение расходов на оплату труда субъектами хозяйствования), уменьшением налога и сбора на доходы физических лиц до 1,27 млрд грн (уменьшение начисления заработной платы работникам частного и государственного сектора экономики) и уменьшением налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, работ и услуг с учетом бюджетного возмещения (уменьшение расходов на приобретение товаров и услуг домохозяйствами) на 900 млн грн.

Отмечается, что бюджет составили с учетом протокольного поручения Кабинета Министров Украины по увеличению доходов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко пояснял, что на постепенное повышение минимальной заработной платы в 2021 году госбюджет потратит 41 млрд грн. По его словам, обновленный проект госбюджета на 2021 год согласовали с Международным валютным фондом.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине выросла на 13,2%, до 4723 грн. 25 августа Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5000 грн. Решение вступило в силу 1 сентября.

В июле премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что до конца 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн. В 2022 году, по его словам она составит 6700 грн, а в 2023-м – 7200 грн.

Теги: Верховная Рада, налоги, госбюджет, законопроект, минимальная зарплата
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