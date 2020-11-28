В проекте госбюджета Украины ко второму чтению финансирование медицины увеличили на 2,6%

В доработанном проекте госбюджета Украины на 2021 год финансирование аппарата Минздрава предлагается на 12% больше, чем было в первом чтении, посчитал "Укринформ".

В подготовленном ко второму чтению законопроекте о государственном бюджете Украины на 2021 год финансирование Министерства здравоохранения и его программ предлагается увеличить на 2,6%. Об этом после анализа документа сообщил 27 ноября "Укринформ".

В подготовленном ко второму чтению законопроекте затраты на медицину предусмотрены на уровне 159,19 млрд грн.

На финансирование аппарата Минздрава заложили 35,241 млрд грн, это на 12% больше по сравнению с показателями проекта госбюджета, принятого в первом чтении.

В то же время на программы общественного здоровья и мероприятия по борьбе с эпидемиями предложено выделить 2,644 млрд грн, это на 2,3% меньше, чем было в первом чтении.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

26 ноября Кабинет Министров утвердил проект госбюджета Украины на 2021 год ко второму чтению. Его дефицит по сравнению с вариантом к первому чтению уменьшили.

27 ноября правительство передало доработанный проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение в Верховную Раду.

26 ноября в Минздраве Украины говорили, что потребности на борьбу с COVID-19 финансируются в полном объеме.