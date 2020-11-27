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Зеленский внес в парламент законопроект о поддержке бизнеса в случае введения локдауна

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верхновную Раду законопроект, которым предусмотрена выплата помощи малому и среднему бизнесу в случае введения жесткого карантина.

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Статус законопроекта , внесенного Зеленским, на сайте ВР указан как неотложный
Статус законопроекта , внесенного Зеленским, на сайте ВР указан как неотложный
Фото: president.gov.ua

В Верховной Раде 26 ноября зарегистрировали законопроект №4429 об оказании финансовой поддержки физическим лицам-предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина.

"Законопроект разработан с целью обеспечения финансовой поддержки застрахованных лиц и субъектов хозяйствования, пострадавших вследствие действия усиленных ограничительных мер, введенных Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", – отмечено в пояснительной записке.

Законопроект предлагает:

  • Обеспечить в 2020 году за счет госбюджета Украины выплаты одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае введения карантинных ограничений, одноразовой помощи – субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест и одноразовой компенсации предпринимателям расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • В течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания обеспечить возможность получения государственной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания;
  • Для субъектов хозяйствования, работа которых была временно остановлена в результате введения карантина, продлить на период действия карантина и в течение одного месяца со дня его окончания действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период карантина;
  • Отменить взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина;
  • Не применять во время действия карантина и после его окончания норму о приостановлении действия и аннулировании лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты очередного платежа;
  • Включать в страховой стаж лица период, в течение которого застрахованное лицо получало помощь по частичной безработице, на период карантина;
  • С целью недопущения снижения коэффициента заработной платы при исчислении пенсий физическим лицам предпринимателям предоставить возможность осуществить доплаты до размера минимального страхового взноса за месяцы частичного уменьшения дохода на период карантина.

Статус законопроекта на сайте ВР указан как неотложный.

24 ноября Зеленский анонсировал выплаты физическим лицам-предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина. "Вы сможете получить помощь в размере 8 тыс. грн", – сказал глава государства. По расчетам властей, 1,2 млн человек смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможные варианты введения локдауна из-за распространения заболеваемости COVID-19.

26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести локдаун по всей Украине на три-четыре недели как можно скорее. По его словам, нужно сформулировать в деталях программу компенсации, которую озвучил президент.

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что после третьих выходных "карантина выходного дня" (28–29 ноября) украинские власти примут решение, вводить локдаун, или нет.  

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине последние два дня фиксируют максимальную суточную заболеваемость COVID-19, за предыдущие сутки болезнь подтвердили у более 16,2 тыс. пациентов, общее количество заразившихся достигло 693,4 тыс., из которых 326,2 тыс. выздоровели, а почти 12 тыс. – умерли.

Теги: Украина, госбюджет, помощь, страхование, карантин, Владимир Зеленский, законопроект, предприниматели, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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