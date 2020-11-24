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Зеленский анонсировал выплату 8 тыс. грн предпринимателям и работникам, потерявшим работу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты, предусматривающие ряд программ помощи бизнесу.

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Зеленский сообщил, что выплаты по 8 тыс. грн могут получить 1,2 млн украинцев
Зеленский сообщил, что выплаты по 8 тыс. грн могут получить 1,2 млн украинцев
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые выплаты физическим лицам-предпринимателям и работникам, потерявшим работу. Об этом он сказал в своем новом видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, в ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты, предусматривающие ряд программ помощи бизнесу.

"Первое – единовременная материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за усиления карантина. Если вы ФЛП и вынуждены закрыть свою кофейню или наемный работник и вас увольняют, потому что кафе, где вы работали, к сожалению, закрывается, вы сможете получить помощь в размере 8 тыс. грн", – сказал Зеленский.

Для этого, по словам президента, необходимо сделать следующее: зайти в приложение "Дія", ввести краткие данные и номер банковской карты. После проверки данных в течение нескольких дней на карту должны прийти 8 тыс. грн помощи.

По расчетам властей, 1,2 млн человек смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

"Второе – единовременная материальная помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест. Если вы владелец, например, кафе и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы, никого не уволили, однако некоторых работников отправили в вынужденный отпуск, тогда для выплат таким работникам вы сможете получить помощь. Это будет сумма, пропорциональная времени простоя в размере до 8 тыс. грн на одного работника", – заявил Зеленский.

Третья программа – это компенсация расходов по уплате единого социального взноса. Ее объемы президент оценил в 1,5 млрд грн для почти 120 юридических лиц.

"Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получаете компенсацию за уплату ЕСВ за своих наемных работников. Например, небольшое кафе, где работает пять человек, получит компенсацию в размере 8–10 тыс. грн", – пояснил президент.

Зеленский также пообещал погашение налогового долга для почти 4 млн граждан, имеющих задолженность до 3060 грн. Такой долг должны аннулировать.

Пятая программа, анонсированная президентом, – так называемые налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер в Украине 200 тыс. ФЛП первой группы должны быть освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Зеленский также отметил, что в Украине возобновят программы помощи, которые работали весной: помощь ФЛП с детьми до 10 лет, компенсация по частичной безработице и кредитные каникулы для бизнеса в рамках программы "5–7–9%".

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2694006194183073/

Карантин в Украине действует с 12 марта. 11 ноября Кабмин ввел "карантин выходного дня" – он предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

По данным Госслужбы статистики, уровень безработицы в Украине во II квартале 2020 года вырос. Среди лиц в возрасте 15–70 лет он составлял в Украине 9,9%, тогда как в I квартале – 8,6%.

В Государственном центре занятости в начале сентября сообщали, что за период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных.

Теги: Украина, помощь, карантин, Владимир Зеленский, предприниматели, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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