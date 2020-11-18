ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Большинство семей умерших от COVID-19 украинских медиков еще не получили выплаты. В Кабмине объяснили почему

35 семей медиков, которые умерли из-за COVID-19, уже получили компенсации, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По состоянию на 3 ноября жертвами пандемии коронавирусной инфекции в Украине стали 212 медиков
По состоянию на 3 ноября жертвами пандемии коронавирусной инфекции в Украине стали 212 медиков
Фото: depositphotos.com

В Украине большинство семей медиков, погибших от COVID-19, еще не получили компенсации, поскольку идет длительное расследование каждого из случаев. Об этом 17 ноября заявила министр социальной политики Марина Лазебная, говорится на сайте министерства.

"По поводу 136 случаев проводится расследование. Оно длительное – меня не удовлетворяет, что оно проводится два-три месяца, но мы знаем проблему. В комиссию должен входить такой профессионал, как профпатолог, но их сегодня в Украине единицы, и это все сдерживает быстрое расследование", – сказала Лазебная.

Вместе с тем она отметила, что завершено расследование 114 случаев смерти медиков, из них 35 были признаны связанными с работой – их семьи уже получили компенсации.

Министр также добавила, что медикам, которые получили вторую и третью группу инвалидности, также начали выплачивать деньги.

По состоянию на 3 ноября жертвами пандемии коронавирусной инфекции в Украине стали 212 медиков.

23 июня Офис президента сообщил, что в Украине начали расследовать смерти работавших с COVID-19 врачей для страховых выплат их семьям.

1 июля Кабинет Министров Украины принял решение добавить в бюджет Фонда социального страхования страны 233,3 млн грн на 2020 год для предоставления страховых выплат медикам. 10 июля Фонд получил подтверждение о смерти семи медиков от COVID-19 – их семьям выделили по 1,5 млн грн помощи.

Теги: медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, Марина Лазебная, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
С тортом и собаками. Скорсезе поделился праздничными снимками
С тортом и собаками. Скорсезе поделился праздничными снимками
Ефросинина озвучила объем талии
Ефросинина озвучила объем талии
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
Onuka назвала главное преимущество публичности
Onuka назвала главное преимущество публичности
Как приготовить гуакамоле. Ребрик поделилась рецептом мексиканского соуса, богатого витаминами
Как приготовить гуакамоле. Ребрик поделилась рецептом мексиканского соуса, богатого витаминами
"Хорош попец", "So sexy". В сети обсуждают дефиле Остапчука в мини-платье. Видео
"Хорош попец", "So sexy". В сети обсуждают дефиле Остапчука в мини-платье. Видео
Самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии People стал Майкл Б. Джордан
Самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии People стал Майкл Б. Джордан
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
Вайнштейн в тяжелом состоянии перемещен в тюремный изолятор. Врачи подозревают COVID-19 – СМИ
Вайнштейн в тяжелом состоянии перемещен в тюремный изолятор. Врачи подозревают COVID-19 – СМИ
  Sestra. Брежнева в новом клипе исполнила зажигательные танцы вместе с 19-летней дочерью. Видео
  Sestra. Брежнева в новом клипе исполнила зажигательные танцы вместе с 19-летней дочерью. Видео
Василиса Фролова ждет первенца
Василиса Фролова ждет первенца
"Потрясающее зрелище". 46-летняя Бекхэм выставила на обозрение откровенное декольте
"Потрясающее зрелище". 46-летняя Бекхэм выставила на обозрение откровенное декольте
"Тема, на которую говорить стыдно". Melovin на камеру сбрил брови
"Тема, на которую говорить стыдно". Melovin на камеру сбрил брови
Девушка "танцующего миллионера" Вакки показала живот после кесарева сечения
Девушка "танцующего миллионера" Вакки показала живот после кесарева сечения
Участница дуэта Anna Maria три года скрывала, что стала мамой
Участница дуэта Anna Maria три года скрывала, что стала мамой
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
"Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS