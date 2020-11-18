Большинство семей умерших от COVID-19 украинских медиков еще не получили выплаты. В Кабмине объяснили почему

35 семей медиков, которые умерли из-за COVID-19, уже получили компенсации, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

По состоянию на 3 ноября жертвами пандемии коронавирусной инфекции в Украине стали 212 медиков Фото: depositphotos.com

В Украине большинство семей медиков, погибших от COVID-19, еще не получили компенсации, поскольку идет длительное расследование каждого из случаев. Об этом 17 ноября заявила министр социальной политики Марина Лазебная, говорится на сайте министерства.

"По поводу 136 случаев проводится расследование. Оно длительное – меня не удовлетворяет, что оно проводится два-три месяца, но мы знаем проблему. В комиссию должен входить такой профессионал, как профпатолог, но их сегодня в Украине единицы, и это все сдерживает быстрое расследование", – сказала Лазебная.

Вместе с тем она отметила, что завершено расследование 114 случаев смерти медиков, из них 35 были признаны связанными с работой – их семьи уже получили компенсации.

Министр также добавила, что медикам, которые получили вторую и третью группу инвалидности, также начали выплачивать деньги.

По состоянию на 3 ноября жертвами пандемии коронавирусной инфекции в Украине стали 212 медиков.

23 июня Офис президента сообщил, что в Украине начали расследовать смерти работавших с COVID-19 врачей для страховых выплат их семьям.