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ОБЩЕСТВО

В Минздраве сообщили, сколько украинских медиков умерло от COVID-19

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, менее чем за две недели в Украине от коронавирусной инфекции умерли 72 медработника, которые работают с больными COVID-19.

Количество умерших врачей в Украине увеличилось (на фото тернопольский врач Иван Венжинович, который лечил пациентов с COVID-19 с первых дней эпидемии в Украине и умер от коронавируса)
Количество умерших врачей в Украине увеличилось (на фото – тернопольский врач Иван Венжинович, который лечил пациентов с COVID-19 с первых дней эпидемии в Украине и умер от коронавируса) 
Фото: Vandog Agency / Facebook

Жертвами пандемии коронавирусной инфекции в Украине стали 212 медиков. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, отвечая на вопросы нардепов в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Всего умерло 7532 человека. Количество медицинских работников, погибших во время борьбы с COVID-19, – 212", – сообщил министр. 

Он не уточнил, сколько всего медиков заболело с начала пандемии, но информировал, что за последние сутки  COVID-19 подтвердили у 401 медработника, а накануне – у 255. 

Он также сказал, что "все без исключения выплаты" для медработников, которые работают с пациентами, больными COVID-19, выплачиваются в стопроцентном объеме.  

В интервью "Общественному", вышедшем 24 октября, главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что с начала эпидемии в Украине умерли 140 медиков с подтвержденным диагнозом COVID-19. Они физически и эмоционально истощены, говорил Ляшко.

Главный санврач рассказывал, что сейчас после смерти медработника с COVID-19 проводится расследование, а по его итогам принимают решение о выплате компенсаций родственникам. Однако Минсоцполитики думает, как упросить эту процедуру. 

Верховная Рада в мае 2020 года приняла закон, которым приравняла умерших от коронавируса медиков к погибшим военным. Семьям умерших от COVID-19 медиков должны выплачивать по 1,576 млн грн, медикам, которые из-за работы с коронавирусом получили инвалидность, – от 630,6 тыс. грн до 840,8 тыс. грн – в зависимости от группы инвалидности, сообщали в Фонде социального страхования Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за последние сутки COVID-19 подтвердили у 8899 человек. Этот показатель – рекордный. Предыдущий – 8752 случаев в сутки – зафиксировали 30 октября. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 411 093 случая коронавирусной инфекции, скончались 7532 пациента, вылечились 168 868. 

Теги: медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, корнавирус
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