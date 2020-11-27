"Состав серьезный". Больной COVID-19 Разумков проведет большое совещание с главами фракций

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что на большом совещании, которое 28 ноября проведет спикер Дмитрий Разумков, обсудят госбюджет-2021, законы по конституционному кризису, назначение главы НАБУ и поддержку бизнеса.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков проведет 28 ноября большое совещание с главами парламентских фракций. О планах спикера написал в Telegram 27 ноября народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Начнется совещание в 11.00.

"Тема – работа парламента в декабре. Ожидаем, что разговор пойдет о бюджете-2021, законах по конституционному кризису и назначении главы НАБУ, о поддержке бизнеса и отсрочке регистраторов расчетных операций (РРО)", – отметил он.

К совещанию присоединятся премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместители.

"Состав серьезный. В последний раз такой сбор помню, как только ввели карантин", – констатировал Железняк.

Встреча пройдет офлайн. Инфицированные коронавирусом парламентарии присоединятся к обсуждению онлайн, добавил нардеп.

Сам Разумков вчера, 26 ноября, в Facebook писал о положительном результате теста на коронавирусную инфекцию (спикер болеет вторую неделю).

"Вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе", – сообщил спикер Рады.

Пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний подтвердила "Украинской правде", что будет такое рабочее совещание и спикер Рады будет присутствовать на нем онлайн.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте Рады, следующая неделя в парламенте – пленарная.