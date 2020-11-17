"В некоторой степени я уже президент". Разумков рассказал о политических амбициях

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что его уже несколько раз спрашивали, не мечтает ли он о должности выше.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью Welt рассказал, видит ли он себя возможным президентом Украины после завершения каденции Владимира Зеленского.

Председатель ВРУ сообщил, что его уже несколько раз спрашивали, не мечтает ли он о должности выше.

Разумков ответил, что его работа "не мечтать, а выполнять актуальные задачи", стоящие перед Украиной.

Журналист отметил, что до избрания Зеленский "был шоуменом и попал случайно в политику", в то же время Разумков в политике уже дольше и его "называют возможным последователем президента".

"До следующих выборов предстоит еще долгий путь. Перед Украиной стоят большие проблемы. Теперь нам нужно сосредоточиться на их решении, а не на политических амбициях. На украинском языке моя должность – глава парламента, на немецком – президент парламента. Так что, по крайней мере в некоторой степени, я уже президент", – заявил он.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине, Зеленскому доверяют 32,8% украинцев, не доверяют 61,9% опрошенных. Следом за ним идет Разумков, которому доверяют 29,8% респондентов, не доверяют 57,3%.

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника Порошенко – 24,45%.

Результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 16 сентября 2020 года, свидетельствовали о том, что Зеленскому не доверяли 53% украинцев. 41% опрошенных заявили, что доверяют главе государства, – это был самый высокий рейтинг среди украинских политиков. Порошенко доверяли 18% украинцев, 76% не доверяли.