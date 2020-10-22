У Зеленского нет желания спрятаться от проблем или делать вид, что все везде идеально. Смотрите вечером его интервью четырем телеканалам

Интервью...

Настоящая свобода начинается с профессионализма и готовности быть искренним. И с понимания того, зачем и почему ты что-то делаешь. Владимир Зеленский не раз подчеркивал, что готов говорить откровенно. С любой трибуны. На любом интервью. Хотя прекрасно понимает ограничения, которые накладывает должность. И ограничения эти, увы, не позволяют иногда воров называть ворами, а врагов – врагами...

Так вот, о правильном журналистском формате. Мы же обещали, что нынешний президент – это, прежде всего, совершенно иной тип политики. У него вообще нет желания спрятаться от проблем или делать вид, что все везде идеально. У него точно нет намерения обсуждать что-то только по заранее согласованным вопросам, делая себя понтовитым и пафосным, как это присуще многим нашим "вечным политическим тяжеловесам". Он органически не терпит подхалимства и прочих "теплых ванн" (короче, всего того, что так обожал его предшественник, и о чем теперь постоянно лгут его pr-чернушники).

Журналисты приходят и задают только то, что сами считают нужным. На подготовку объемного часового интервью для четырех телеканалов, кстати, понадобилось всего часов 8–10 (от появления идеи до ее технической реализации). Что говорит о крутом профессионализме наших телеканалов-мейджоров.

Президент отвечает откровенно. Ведет дискуссию, когда не просто ответ – вопрос, а жесткие уточнения журналистов, едкие ремарки. Это и близко не постановочное шоу. И потому что Зеленский готов к любому повороту разговора. И потому что, собрав журналистов за несколько минут до начала, единственное, что я им сказал: "Зададите любые вопросы и сами будете модерировать встречу... Терзайте – у вас на это ровно час".

В любом случае, именно этот формат позволил нам сказать главное. Во-первых, никаких постановочных сценариев у нас не будет. Во-вторых, самые жесткие дискуссии абсолютно приемлемы для нынешнего президента. В-третьих, резкий рост хамства со стороны классической политики, политических оппонентов – это свидетельство их неготовности как раз переходить на этот уровень открытости. Они банально прячут свою никчемность за агрессией своих бот-ферм. В-четвертых, без готовности идти в жесткие дискуссии нельзя построить правильные коммуникации государства и общества. И да, нужно обладать очень сильной волей, чтобы в нашем обществе вести доверительную дискуссию...

Четыре крупных канала. Четыре отличных телеведущих. Четыре сета вопросов с расширениями. Никаких ограничений и предварительных согласований. Я же говорил, что с этим президентом будет все совсем иначе. Что будет много возможностей задать сложные вопросы. Если, конечно, мы (и журналисты) готовы слышать ответы. Смотрите сегодня вечером везде...

Источник: Михаил Подоляк / Facebook