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Зеленский заявил, что не позволит сократить финансирование украинской армии

Только современная и боеспособная армия будет залогом безопасности Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский.

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Зеленский: В 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины
Зеленский: В 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего послания Верховной Раде 20 октября заявил, что не позволит сократить финансирование украинской армии, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Отдельно в который раз подчеркну: наступление мира в Украине не означает, что мы перестанем заботиться об армии. Наоборот, только современное и боеспособное войско будет гарантом дальнейшего соблюдения мира и залогом безопасности Украины", – подчеркнул глава государства.

По его словам, "страшилки, что Зеленский развалит армию", оказались не соответствующими действительности.

"Есть неоспоримые факты. В 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну. И не разгоняйте, пожалуйста, "зраду", что в 2021 году мы сократим средства на армию. Это невозможно, потому что бюджет еще не принят. Я не позволю этого сделать. Как минимум эти средства останутся на уровне этого года. То есть более 117 млрд грн. То есть на 15 млрд больше, чем в эпоху билбордов об армии", – сказал Зеленский.

22 сентября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что правительство запланировало в проекте государственного бюджета на 2021 год увеличение расходов на оборону и безопасность почти на 21 млрд грн. Всего предусмотрено 267 млрд грн. Как подчеркнул Ермак, это самая большая сумма за годы независимости Украины.

Экс-министр финансов Украины Оксана Маркарова в октябре прошлого года говорила, что весь бюджет на безопасность и оборону в 2020 году составит 245,8 млрд грн, из них 136 млрд грн непосредственно получит Министерство обороны.

В госбюджете на 2019 год на сектор безопасности и обороны выделили 209,7 млрд грнна Минобороны – 102 млрд грн.

Теги: Украина, армия, бюджет, оборона, Владимир Зеленский, ВСУ, безопасность, финансирование, Андрей Ермак
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