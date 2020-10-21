"Вопрос является приоритетом". Зеленский подписал закон "О разведке"

21 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О разведке", принятый Верховной Радой 17 сентября. Об этом проинформировал сайт главы государства.
Свою подпись президент поставил в управлении информации Государственной пограничной службы Украины, куда нанес визит по случаю 17-й годовщины создания разведки ГПСУ.
"Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины... Следует помнить, что вопрос разведки является приоритетом, а материалы разведчиков – основа для принятия важных государственных решений", – сказал Зеленский.
По его словам, "этот закон – не только новые возможности и новые способности для разведки, но и большая ответственность для государства, которое требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствования аналитической работы и качества полученной информации".
За законопроект №2412-д "О разведке" 17 сентября проголосовали во втором чтении 256 народных депутатов. Его принятие положительно оценили в Службе внешней разведки.
Согласно карточке документа на сайте парламента, на подпись президенту его направили 29 сентября.
Закон устанавливает такие разведывательные органы в Украине: