Принятие закона "О разведке" позволит противостоять гибридной агрессии против Украины – Служба внешней разведки

Верховная Рада Украины 17 сентября приняла законопроект "О разведке". В Службе внешней разведки Службе внешней разведки подчеркнули, что принятие закона является важным шагом для страны.

Закон регулирует деятельность разведывательных органов в правовом поле государства, отметили в СВР Фото: Служба зовнішньої розвідки України / Facebook

Служба внешней разведки Украины приветствует принятие Закона Украины "О разведке", который был принят Верховной Радой 17 августа. Об этом сообщила пресс-служба СВР в Facebook.

"Закон нормирует и регулирует деятельность разведывательных органов в правовом поле государства, определил правовые и организационные основы функционирования разведки. Документ также усиливает социальную и правовую защиту сотрудников разведывательных органов Украины, который значительно улучшается", – сказано в сообщении.

Службе внешней разведки подчеркнули, что принятие закона является важным шагом, который позволит эффективно противодействовать гибридной агрессии против Украины и внешним угрозам национальной безопасности.

Верховная Рада Украины приняла в повторном втором чтении законопроект №2412-д "О разведке". За документ проголосовали 258 народных депутатов.