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Зеленский подписал закон о возобновлении выдачи беби-боксов для новорожденных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в течение 30 дней после рождения ребенка будет выдаваться помощь родителям.

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Зеленский 21 октября подписал закон
Зеленский 21 октября подписал закон
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября подписал закон №930-IX относительно предоставления помощи при рождении ребенка в виде одноразовой выдачи "пакета малыша". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

30 сентября соответствующий законопроект приняла Верховная Рада Украины.

В Офисе президента заявили, что документ восстанавливает предоставление родителям одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.

Ее стоимость будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до шести лет. По состоянию на октябрь размер минимальной ежемесячной выплаты определен на уровне 1859 грн, предположено, что стоимость "пакетов малыша" составит 5577 грн.

В законе уточняется перечень получателей "пакетов малыша", если родители отсутствуют. В частности, получателями могут быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.

Выдавать "пакеты малыша" будут в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания, говорится в сообщении.

Кабмин должен утвердить порядок предоставления "пакета малыша", предусмотрев с 1 июля 2021 года возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали выдавать в сентябре 2018 года. В них входили подгузники, одежда и средства для ухода за новорожденными. 

В июле 2020 года правительство отменило беки-боксы и приняло решение выплачивать родителям новорожденных по 5 тыс. грн вместо "пакета малыша". 

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал правительство Украины сохранить беби-боксыВ фонде рассказали, что два года собирали отзывы родителей о программе. "Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали "пакет" денежной выплате, то теперь восемь из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде", – отметили в фонде.  

Министерство социальной политики сообщило изданию "ГОРДОН", что с сентября 2018 года по август 2020-го "пакет малыша" получили более 500 тыс. детей, или 94% от общего количества новорожденных. 

При этом родители, которые не захотят получать "пакет малыша", смогут обратиться за денежной компенсацией. Эта возможность будет доступной с июля 2021 года, уточнила Кравчук.

Теги: правительство, Министерство социальной политики, помощь, Владимир Зеленский, документы, выплаты, здравоохранение, Кабмин, беби-бокс, пакет малыша
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