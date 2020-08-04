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94% новорожденных в Украине получили "беби-боксы" – Минсоцполитики

Всего с момента запуска проекта в сентябре 2018 года было выдано более полумиллиона беби-боксов, говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос издания "ГОРДОН".

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Бэби-боксы закончились в восьми регионах страны
Бэби-боксы закончились в восьми регионах страны
Фото: tsn.ua

С сентября 2018 года "пакет малыша" получили 518 415 детей, или 94% от общего количества новорожденных. Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос издания "ГОРДОН".

В ведомстве проинформировали, что с начала 2020 года выдано 135 133 пакетов, в то время как родилось 161 033 ребенка. По состоянию на 30 июля в регионах страны насчитывается еще 13 868 беби-боксов.

При этом в Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и городе Киеве имеющихся "пакетов малыша" недостаточно для обеспечения всех новорожденных. А в восьми регионах их нет вовсе – это Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Ровенская и Тернопольская области.

"Правительство приняло решение с 1 сентября 2020 по 31 декабря 2021 начать реализацию проекта "Монетизация одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Предполагается ввести целевую денежную компенсационную выплату в размере 5 тыс. грн путем ее перечисления на текущий счет родителей (опекунов, патронатного воспитателя), у которых родился ребенок, со специальным режимом использования", – пояснили в министерстве.

Родители или опекуны имеют право обратиться за помощью в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, а также средств гигиены для рожениц, подчеркнули в Министерстве социальной политики.

Ответ Министерства социальной политики на запрос издания "ГОРДОН" Скан: Gordonua.com
Ответ Министерства социальной политики на запрос издания "ГОРДОН" Скан: Gordonua.com

3 августа Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал правительство Украины сохранить "пакет малыша". "Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали "пакет" денежной выплате, то теперь восемь из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде", – подчеркнули в фонде.  

Кабинет Министров Украины на заседании 29 июля утвердил решение, в соответствии с которым родители новорожденных будут получать 5 тыс. грн на специальную карту "ПриватБанка" вместо "пакета малыша".

Выдавать беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали с 1 сентября 2018 годаВ "пакет малыша" входят подгузники, одежда и средства для ухода за новорожденными. С 2020 года правительство изменило механизм закупки "пакетов", которые приобретаются за деньги государственного бюджета. Однако в июне Антимонопольный комитет Украины остановил тендер на закупку содержимого "пакета малыша" из-за жалоб участников.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Министерство социальной политики, ЮНИСЕФ, Антимонопольный комитет, выплаты, беби-бокс, пакет малыша
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