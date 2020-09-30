Верховная Рада вернула натуральные беби-боксы

Украинские парламентарии приняли в целом законопроект №3006а, возвращающий беби-боксам натуральную форму.

Верховная Рада Украины 30 сентября приняла в целом законопроект №3006а о предоставлении родителям новорожденных одноразовой натуральной помощи в беби-боксах. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", за него проголосовали 264 народных депутата.

"Целью законопроекта является обеспечение правового предписания о предоставлении единовременной натуральной помощи "пакет малыша". До принятия такого законопроекта государство осуществляло публичные закупки без законодательного закрепления указанной помощи", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Родители получат от государства набор первой необходимости не позднее 30 дней после рождения ребенка, сказано в тексте законопроекта.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорила ранее, что сохранение беби-боксов поможет семьям сэкономить не только средства, но и время на уход за ребенком.

"Согласно данным опроса ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей "пакета" [беби-бокса] удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни", – говорила депутат.

Она отметила в Facebook, что 29 сентября депутаты подкомитета по вопросам семьи и детей проработали 59 поправок к этому законопроекту. С 1 июля 2021 года заработает опция монетизации беби-боксов, сообщила Кравчук.

Кабинет Министров Украины на заседании 29 июля утвердил решение, в соответствии с которым родители новорожденных будут получать 5 тыс. грн на специальную карту "ПриватБанка" вместо беби-боксов.

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ 3 августа призвал правительство Украины сохранить беби-боксы.

25 августа в Раде был зарегистрирован законопроект об отмене монетизации беби-боксов.

Беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали выдавать с 1 сентября 2018 года. В них входили подгузники, одежда и средства для ухода за новорожденными. С 2020 года правительство изменило механизм закупки беби-боксов, которые приобретаются за деньги государственного бюджета. Однако в июне Антимонопольный комитет Украины остановил тендер на закупку содержимого беби-бокса из-за жалоб участников.

С сентября 2018 года беби-боксы получили 518 415 детей, или 94% от общего количества новорожденных.