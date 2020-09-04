Минсоцполитики Украины призвало коммерсантов принять участие в монетизации беби-боксов

Министерство социальной политики Украины предложило магазинам присоединиться к реализации пилотного проекта по монетизации "пакетов малыша". Предпринимателям необходимо заключить договор с министерством.

Выдавать беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали с 1 сентября 2018 года Фото: depositphotos.com

Украинские предприниматели и интернет-магазины, торгующие детскими товарами, в 2020 - 2021 годах смогут принять участие в пилотном проекте по монетизации беби-боксов. Об этом 4 сентября в Facebook сообщил первый заместитель министра социальной политики Украины Евгений Котик.

Предпринимателям необходимо заключить соглашение с министерством, после которого магазин внесут в реестр участников пилотного проекта, информирует пресс-служба министерства.

По условиям договора сотрудничества с Минсоцполитики, заведения торговли должны предоставить для проведения физическими лицами "безналичных расчетов путем использования текущего счета со специальным режимом использования средств, открытого в уполномоченном банке".

Выдавать беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали с 1 сентября 2018 года. В "пакет малыша" входили подгузники, одежда и средства для ухода за новорожденными. С 2020 года правительство изменило механизм закупки "пакетов", которые приобретаются за деньги государственного бюджета. Однако в июне Антимонопольный комитет Украины остановил тендер на закупку содержимого "пакета малыша" из-за жалоб участников.

С сентября 2018 года "пакет малыша" получили 518 415 детей, или 94% от общего количества новорожденных.

Кабинет Министров Украины на заседании 29 июля утвердил решение, в соответствии с которым родители новорожденных будут получать 5 тыс. грн на специальную карту "ПриватБанка" вместо "пакета малыша".

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ 3 августа призвал правительство Украины сохранить "пакет малыша".

25 августа в Раде был зарегистрирован законопроект об отмене монетизации беби-боксов.