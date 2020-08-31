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Беби-боксы с 1 сентября будут выдавать по новым правилам

В Министерстве социальной политики Украины хотят разрешить родителям выбирать в беби-боксах нужные вещи для малышей.

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Родители смогут выбрать необходимые вещи в "пакете малыша"
Родители смогут выбрать необходимые вещи в "пакете малыша"
Фото: depositphotos.com

Порядок получения денежной компенсации пособия "пакет малыша" с 1 сентября будет работать по-другому. В Министерстве социальной политики Украины рассказали, что родители смогут выбрать для их малышей необходимые вещи.

"Теперь у родителей есть право выбирать, что для их малыша является необходимым", – отметили в Минсоцполитики.

Граждане, которые в этом году не получили свой беби-бокс, могут обратиться за денежной компенсацией в течение 12 месяцев после рождения ребенка. 

Чтобы сделать это, необходимо открыть счет в "ПриватБанке". Родители также должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения, исполнительный орган сельской, поселковой или городской территориальной общины.

В министерстве перечислили документы, которые нужно подать для получения материальной помощи. В их числе:

  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • справка из роддома о неполучении единовременного пособия (в случае рождения ребенка в 2020 году);
  • копия паспорта или идентификационного номера.

После подачи территориальные органы пять рабочих дней проверяют поданные документы. При положительном решении деньги переводятся в течение одного дня, уточнили в Минсоцполитики.

Депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект №3006а, которым отменяется введенная в конце июля монетизация "пакета малыша".

Выдавать беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали с 1 сентября 2018 годаВ "пакет малыша" входят подгузники, одежда и средства для ухода за новорожденными. С 2020 года правительство изменило механизм закупки "пакетов", которые приобретаются за деньги государственного бюджета. Однако в июне Антимонопольный комитет Украины остановил тендер на закупку содержимого "пакета малыша" из-за жалоб участников.

С сентября 2018 года "пакет малыша" получили 518 415 детей, или 94% от общего количества новорожденных

Кабинет Министров Украины на заседании 29 июля утвердил решение, в соответствии с которым родители новорожденных будут получать 5 тыс. грн на специальную карту "ПриватБанка" вместо "пакета малыша".

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ 3 августа призвал правительство Украины сохранить "пакет малыша".

Теги: Кабинет Министров, ПриватБанк, деньги, компенсация, беби-бокс, пакет малыша
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