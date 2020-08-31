Беби-боксы с 1 сентября будут выдавать по новым правилам

Порядок получения денежной компенсации пособия "пакет малыша" с 1 сентября будет работать по-другому. В Министерстве социальной политики Украины рассказали, что родители смогут выбрать для их малышей необходимые вещи.
"Теперь у родителей есть право выбирать, что для их малыша является необходимым", – отметили в Минсоцполитики.
Граждане, которые в этом году не получили свой беби-бокс, могут обратиться за денежной компенсацией в течение 12 месяцев после рождения ребенка.
Чтобы сделать это, необходимо открыть счет в "ПриватБанке". Родители также должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения, исполнительный орган сельской, поселковой или городской территориальной общины.
В министерстве перечислили документы, которые нужно подать для получения материальной помощи. В их числе:
После подачи территориальные органы пять рабочих дней проверяют поданные документы. При положительном решении деньги переводятся в течение одного дня, уточнили в Минсоцполитики.
Депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект №3006а, которым отменяется введенная в конце июля монетизация "пакета малыша".
Выдавать беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали с 1 сентября 2018 года. В "пакет малыша" входят подгузники, одежда и средства для ухода за новорожденными. С 2020 года правительство изменило механизм закупки "пакетов", которые приобретаются за деньги государственного бюджета. Однако в июне Антимонопольный комитет Украины остановил тендер на закупку содержимого "пакета малыша" из-за жалоб участников.
С сентября 2018 года "пакет малыша" получили 518 415 детей, или 94% от общего количества новорожденных
Кабинет Министров Украины на заседании 29 июля утвердил решение, в соответствии с которым родители новорожденных будут получать 5 тыс. грн на специальную карту "ПриватБанка" вместо "пакета малыша".
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ 3 августа призвал правительство Украины сохранить "пакет малыша".