Беби-боксы с 1 сентября будут выдавать по новым правилам

В Министерстве социальной политики Украины хотят разрешить родителям выбирать в беби-боксах нужные вещи для малышей.

Порядок получения денежной компенсации пособия "пакет малыша" с 1 сентября будет работать по-другому. В Министерстве социальной политики Украины рассказали, что родители смогут выбрать для их малышей необходимые вещи.

"Теперь у родителей есть право выбирать, что для их малыша является необходимым", – отметили в Минсоцполитики.

Граждане, которые в этом году не получили свой беби-бокс, могут обратиться за денежной компенсацией в течение 12 месяцев после рождения ребенка.

Чтобы сделать это, необходимо открыть счет в "ПриватБанке". Родители также должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения, исполнительный орган сельской, поселковой или городской территориальной общины.

В министерстве перечислили документы, которые нужно подать для получения материальной помощи. В их числе:

копия свидетельства о рождении ребенка;

справка из роддома о неполучении единовременного пособия (в случае рождения ребенка в 2020 году);

копия паспорта или идентификационного номера.

После подачи территориальные органы пять рабочих дней проверяют поданные документы. При положительном решении деньги переводятся в течение одного дня, уточнили в Минсоцполитики.

Депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект №3006а, которым отменяется введенная в конце июля монетизация "пакета малыша".