ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кирилл Тимошенко рассказал, сможет ли Разумков стать президентом Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что не знает, есть ли у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова президентские амбиции.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Разумков говорил, что "в некоторой степени" он уже президент
Разумков говорил, что "в некоторой степени" он уже президент
Фото: rada.gov.ua

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко считает, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не выиграл бы президентские выборы, если бы они проходили сейчас. 

Такое мнение он выразил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. 

"Дмитрий Разумков – человек команды, спикер Рады. Я не знаю, какие у него есть личные амбиции, хочет ли он потом идти баллотироваться в президенты... Я с ним это, честно говоря, не обсуждал. Украина – это страна, где политическая ситуация часто резко меняется. Я не могу сказать, что будет через четыре года (это никто не может сказать). Но я считаю, что если бы сейчас были выборы, Дмитрий их не выиграл бы. Какой будет ситуация через четыре года – кто его знает. Пойдет ли президент Зеленский на второй срок? Если не пойдет, будут ли новые кандидаты?" – сказал он. 

Сам Разумков говорил, что его уже несколько раз спрашивали о политических амбициях. 

"До следующих [президентских] выборов предстоит еще долгий путь. Перед Украиной стоят большие проблемы. Теперь нам нужно сосредоточиться на их решении, а не на политических амбициях. На украинском языке моя должность – глава парламента, на немецком – президент парламента. Так что, по крайней мере в некоторой степени, я уже президент", – заявлял он в ноябре. 

Интервью с Тимошенко выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00

Нынешнего главу государства Владимира Зеленского избрали 21 апреля 2019 года, он вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в период с 15 по 17 ноября, Зеленскому доверяют 46% украинцевне доверяют 51% опрошенныхРазумкову доверяют 31% респондентов, не доверяют 36%. Порошенко не доверяют 74% опрошенных, доверяют 23%. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: выборы, Алеся Бацман, президент, интервью, Дмитрий Разумков, Кирилл Тимошенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пользователи Twitter после смерти Марадоны выражают соболезнования в связи с "кончиной" Мадонны
Пользователи Twitter после смерти Марадоны выражают соболезнования в связи с "кончиной" Мадонны
"Просто вали все на собак". Уизерспун показала, как ела тайком торт
"Просто вали все на собак". Уизерспун показала, как ела тайком торт
  "Сначала Альбина пришла ко мне работать". Меладзе рассказал, когда начался роман с Джанабаевой
  "Сначала Альбина пришла ко мне работать". Меладзе рассказал, когда начался роман с Джанабаевой
"Магия сись". Приходько снялась топлес
"Магия сись". Приходько снялась топлес
Кроуфорд показала, как работает над озвучиванием рекламного ролика
Кроуфорд показала, как работает над озвучиванием рекламного ролика
Представитель Украины на "Детском Евровидении" Балабанов: Много украинцев не знают, что существует такой конкурс и в нем можно голосовать за представителя своей страны
Представитель Украины на "Детском Евровидении" Балабанов: Много украинцев не знают, что существует такой конкурс и в нем можно голосовать за представителя своей страны
"Не хочу, чтобы ваши попки слиплись". Dantes рассказал, какой будет его дуэтная песня с Dorofeeva
"Не хочу, чтобы ваши попки слиплись". Dantes рассказал, какой будет его дуэтная песня с Dorofeeva
"Больше не наливайте", "Лыжами по асфальту – прямо по сердцу". В сети обсуждают катание Семенович на лыжах по тротуарной плитке
"Больше не наливайте", "Лыжами по асфальту – прямо по сердцу". В сети обсуждают катание Семенович на лыжах по тротуарной плитке
"Это настолько вкусно!" Dzidzio рассказал, как приготовить его любимый завтрак – овсяную кашу с консервированным тунцом
"Это настолько вкусно!" Dzidzio рассказал, как приготовить его любимый завтрак – овсяную кашу с консервированным тунцом
"Три красотки", "Звездочки!". Полякова показала своих дочерей
"Три красотки", "Звездочки!". Полякова показала своих дочерей
"Так мой шпагат еще длиннее". Волочкова позировала в ластах
"Так мой шпагат еще длиннее". Волочкова позировала в ластах
Бывший муж Тереховой умер от COVID-19
Бывший муж Тереховой умер от COVID-19
  "Если бы". Dantes презентовал клип, который снял за $40 тыс. Видео
  "Если бы". Dantes презентовал клип, который снял за $40 тыс. Видео
"Власть порабощает женщин запретом на аборты". Польская топ-модель обнажилась для обложки Vogue в знак протеста
"Власть порабощает женщин запретом на аборты". Польская топ-модель обнажилась для обложки Vogue в знак протеста
"У нас все хорошо, малыш". 82-летний Хопкинс показал свое детское фото
"У нас все хорошо, малыш". 82-летний Хопкинс показал свое детское фото
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" и фильма "Остров"
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" и фильма "Остров"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Лолита: У меня сейчас охерительный период я могу заниматься сексом и не залетать
Лолита: У меня сейчас охерительный период – я могу заниматься сексом и не залетать
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS