Кирилл Тимошенко рассказал, сможет ли Разумков стать президентом Украины

Разумков говорил, что "в некоторой степени" он уже президент Фото: rada.gov.ua

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко считает, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не выиграл бы президентские выборы, если бы они проходили сейчас.

Такое мнение он выразил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Дмитрий Разумков – человек команды, спикер Рады. Я не знаю, какие у него есть личные амбиции, хочет ли он потом идти баллотироваться в президенты... Я с ним это, честно говоря, не обсуждал. Украина – это страна, где политическая ситуация часто резко меняется. Я не могу сказать, что будет через четыре года (это никто не может сказать). Но я считаю, что если бы сейчас были выборы, Дмитрий их не выиграл бы. Какой будет ситуация через четыре года – кто его знает. Пойдет ли президент Зеленский на второй срок? Если не пойдет, будут ли новые кандидаты?" – сказал он.

Сам Разумков говорил, что его уже несколько раз спрашивали о политических амбициях.

"До следующих [президентских] выборов предстоит еще долгий путь. Перед Украиной стоят большие проблемы. Теперь нам нужно сосредоточиться на их решении, а не на политических амбициях. На украинском языке моя должность – глава парламента, на немецком – президент парламента. Так что, по крайней мере в некоторой степени, я уже президент", – заявлял он в ноябре.

Интервью с Тимошенко выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00