Интервью Бацман с Кириллом Тимошенко. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с заместителем руководителя Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко выйдет сегодня в 18.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет двухчасовое интервью с заместителем руководителя Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко.

Как сообщила журналистка изданию "ГОРДОН", программу записали 25 ноября. Ее трансляция начнется в 18.00 на канале "Алеся Бацман".

Во время интервью Тимошенко говорил о слухах об отставке премьер-миистра Дениса Шмыгаля, отношениях с бизнесменом Игорем Коломойским и бывшим руководителем Офиса президента Андреем Богданом, о президентских амбициях спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, о втором сроке президента Владимира Зеленского, причинах отставки первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова, коррупционных скандалах, уголовных делах, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко, влиянии народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко на главу государства, а также о ситуации с коронавирусом и ошибках власти.

"Дмитрий Разумков – человек команды, спикер Рады. Я не знаю, какие у него есть личные амбиции, хочет ли он потом идти баллотироваться в президенты... Я с ним это, честно говоря, не обсуждал. Украина – это страна, где политическая ситуация часто резко меняется. Я не могу сказать, что будет через четыре года (это никто не может сказать). Но я считают, что если бы сейчас были выборы, Дмитрий их не выиграл бы. Какой будет ситуация через четыре года – кто его знает. Пойдет ли президент Зеленский на второй срок? Если не пойдет, будут ли новые кандидаты?" – сказал политик.

Тимошенко родился в 1989 году в Днепре. Учился в Днепропетровском национальном университете им. Олеся Гончара (специальность "правоведение").

Трудовую деятельность начал на днепровском телевидении, на "9 канале", был спортивным журналистом. Работал продюсером ряда продакшн-студий, в том числе "07 Продакшн" и "Мамас Фильм Продакшн".

В 2016 году основал агентство Goodmedia, которое предоставляет услуги в теле- и кинопроизводстве, PR, организации событий. В качестве продюсера, как сказано в официальной биографии Тимошенко, работал над созданием более 100 рекламных и социальных роликов, около 10 документальных и художественных фильмов.

В мае 2019 года был назначен заместителем главы Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). Сохранил свою должность после смены руководителя офиса.