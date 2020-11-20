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"Человек не подходит президенту". Кирилл Тимошенко объяснил, почему меняют глав облгосадминистраций

Глав облгосадминистраций не меняли до местных выборов, чтобы не дестабилизировать ситуацию в регионах, отметил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В Офисе президента Украины назвали главный критерий замены глав ОГА
В Офисе президента Украины назвали главный критерий замены глав ОГА
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Председателей областных государственных администраций (ОГА) меняют в Украине, потому что "пришло время". Об этом заместитель главы Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко заявил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, которое было опубликовано 20 ноября.

"Просто пришло время менять некоторых глав ОГА. До выборов их не хотели менять, чтобы не дестабилизировать ситуацию в различных регионах, потому что это могло к этому привести. Но выводы у президента были по многим областям сделаны еще до выборов, и было понятно, что решения уже после выборов, когда немного уляжется вся эта ситуация, будут сделаны. Поэтому сейчас мы меняем глав ОГА", – сказал он.

Замглавы ОП отметил, что "критерий один – это должны быть люди намного сильнее предшественников, которые воспринимаются местными элитами, которые могут с ними коммуницировать".

"Да, мы их меняем, да, есть выводы, где-то они были не очень сильные. По каждому отдельному случаю есть свои критерии, почему человек не подходит президенту и почему он меняет его на другого. Мы стараемся это делать быстро. В некоторых регионах у нас есть проблемы с поиском нового главы ОГА, но, в принципе, я надеюсь, что в ближайшее время мы дотянем эту историю и поменяем ряд глав обладминистраций", – объяснил Тимошенко.

Он считает, что "глава обладминистрации – это всегда противовес, поэтому это должен быть человек, которого уважают и который может стабилизировать ситуацию в регионе". Глава ОГА, по мнению замглавы ОП, должен "максимально направлять вектор на позитив и созидание, на развитие самого региона, в том числе и областного центра".

За последние две недели Кабинет Министров согласовал назначение глав Хмельницкой ОГА, а также новых руководителей Николаевской, Одесской и Сумской облгосадминистраций.

Теги: выборы, президент, облгосадминистрация, регионы, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, назначение
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