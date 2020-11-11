Кабмин Украины согласовал новых глав Николаевской, Одесской и Сумской ОГА

Кабмин Украины согласился с назначением Виталия Кима главой Николаевской облгосадминистрации, Сергея Гриневецкого – главой Одесской ОГА и Василия Хомы – главой Сумской ОГА.

11 ноября Кабинет Министров Украины согласился с назначением трех новых глав областных государственных администраций (ОГА). Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Члены правительства заслушали Виталия Кима как возможного главу Николаевской ОГА, Сергея Гриневецкого – как претендента на должность главы Одесской ОГА и Василия Хому – как претендующего на пост главы Сумской ОГА.

Решение согласовать их назначения на указанные должности Кабмин принял единогласно.

5 ноября президент Владимир Зеленский уволил председателя Одесской ОГА Максима Куцего и председателя Сумской ОГА Романа Грищенко.

Предыдущего главу Николаевской ОГА Александра Стадника Кабмин уволил сегодня, сообщают "НикВести" со ссылкой на источник в правительстве.