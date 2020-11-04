Кабмин назначил Абромавичюса членом наблюдательного совета "Ощадбанка"

Экс-министр экономики и экс-гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс будет представителем государства в наблюдательном совете "Ощадбанка".

На сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины бывшего генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичюса назначили представителем государства в наблюдательном совете "Ощадбанка". Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Кроме того, был уволен один из членов набсовета Юрий Храмов.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский отзывает из набсовета "Ощадбанка" Храмова, назначенного по представлению президента, и предлагает назначить вместо него Абромавичюса, в октябре сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Литовец по происхождению Айварас Абромавичюс уехал из Литвы в 1993 году. После этого он жил и работал в Эстонии, Швеции, России, в 2008 году переехал в Киев.

2 декабря 2014 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении ему украинского гражданства. В этот же день Верховная Рада назначила его на должность министра экономического развития и торговли Украины в новом Кабинете Министров.

Абромавичюс подал в отставку 3 февраля 2016 года, причиной он назвал "резкую активизацию блокирования любых системных и важных реформ в стране".

Нынешний президент Владимир Зеленский назначил Абромавичюса гендиректором "Укроборонпрома" 30 августа 2019 года. 6 октября 2020 года президент уволил его с должности. Абромавичюс сказал, что хочет продолжить инвестиционные проекты, которыми занимался до того, как возглавил "Укроборонпром".