Абромавичюс о своем увольнении: Это был ожидаемый план

Президент Украины Владимир Зеленский 6 октября уволил Айвараса Абромавичюса с должности генерального директора госконцерна "Укроборонпром". Абромавичюс рассказал, что заявление об увольнении он написал три месяца назад.

Абромавичюс: Хочу продолжить инвестиционные проекты, которыми занимался до того, как возглавил "Укроборонпром" Фото: Aivaras Abromavicius / Айварас Абромавичус / Facebook

Увольнение с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" для Айвараса Абромавичюса было ожидаемым планом с момента вступления в эту должность. Об этом Абромавичюс заявил в интервью "Громадському радіо", которое опубликовано 7 октября.

"У меня была договоренность с моей командой и президентом, что я буду работать на операционном уровне два-три месяца, мы стабилизируем ситуацию внутри концерна, запустим аудит, разработаем стратегические документы, и затем команда продолжит то, что делается сейчас", – сказал он.

По словам Абромавичюса, в обществе бытует мнение, что предприятия "Укроборонпрома" уничтожались последние два года.

"Это не совсем корректно. Они уничтожались с самого начала независимости, по моему мнению. Ими руководили очень непрозрачно и очень несовременно. Я надеюсь, что после того, как я возглавил этот концерн, мы поставили точку в этом вопросе", – сказал экс-руководитель.

Абромавичюс рассказал в интервью о своих планах.

"Я 22 года провел в частном секторе, хочу продолжить инвестиционные проекты, которыми занимался до того, как возглавил "Укроборонпром". Это касается сельского хозяйства, недвижимости в странах ЕС", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Абромавичюса гендиректором "Укроборонпрома" 30 августа 2019 года.

В апреле 2020 года замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем говорил, что "Укроборонпром" будет ликвидирован, а вместо него создадут шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

В мае Абромавичюс заявлял, что концерн будет реформироваться в три этапа.

5 августа он подтвердил свои планы уйти с этой должности.

О том, что госконцерн ожидает смена команды, 12 августа заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Предприятия "Укроборонпрома" занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 67 тыс. человек, сказано на сайте концерна.