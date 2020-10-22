Зеленский предложил Кабмину назначить Абромавичюса в набсовет "Ощадбанка" – нардеп

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский обнародовал копию представления президента Украины Владимира Зеленского, в котором он отзывает из набсовета "Ощадбанка" Юрия Храмова, назначенного по представлению президента, и предлагает назначить вместо него бывшего гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичюса.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кабинету Министров назначить бывшего гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичюса представителем государства в наблюдательном совете "Ощадбанка". Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Он обнародовал копию представления Зеленского, в котором говорится, что президент отзывает из набсовета "Ощадбанка" Юрия Храмова, назначенного по представлению президента, и предлагает назначить вместо него Абромавичюса.

Зеленский назначил Абромавичюса гендиректором "Укроборонпрома" 30 августа 2019 года.

В апреле 2020 года замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем говорил, что "Укроборонпром" будет ликвидирован, а вместо него создадут шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

В мае Абромавичюс заявлял, что концерн будет реформироваться в три этапа.

5 августа он подтвердил свои планы уйти с этой должности.

6 октября Зеленский сменил руководство "Укроборонпрома" – уволил Абромавичюса и назначил исполняющим обязанности гендиректора концерна Игоря Фоменко.