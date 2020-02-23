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В 2019 году экспорт вооружения и услуг "Укроборонпрома" составил $908 млн – Абромавичюс

Наиболее востребованными у экспортеров продуктами "Укроборонпрома" являются противотанковые ракетные комплексы, корабельные газотурбинные двигатели и агрегаты, отметил гендиректор концерна Айварас Абромавичюс.

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Абромавичюс прогнозирует в 2020 году рост экспорта на 30%
Абромавичюс прогнозирует в 2020 году рост экспорта на 30%
Фото: Aivaras Abromavicius / Айварас Абромавичус / Facebook

В 2019 году государственный концерн "Укроборонпром" экспортировал товаров и услуг на сумму $908 млн. Об этом генеральный директор концерна Айварас Абромавичюс сообщил в опубликованной 20 февраля колонке для "Украинской правды".

"После нескольких лет падения в 2019-м экспорт вооружения и услуг концерна вырос на 19% до $908 млн по сравнению с $766 млн в 2018-м. Топ-страны-импортеры нашей продукции – это Индия, Саудовская Аравия, Турция, другие страны Азии и Ближнего Востока", – написал он.

По данным гендиректора "Укроборонпрома", самыми востребованными продуктами концерна являются противотанковые ракетные комплексы, корабельные газотурбинные двигатели и агрегаты, а среди услуг – "ремонты советской техники и модернизация самолетов".

"По динамике переговоров на ключевых рынках можно прогнозировать рост экспорта на 30% в 2020 году", – отметил Абромавичюс.

30 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Абромавичюса гендиректором "Укроборонпрома".

6 ноября 2019 года Абромавичюс сообщил, что в состав концерна входит 137 предприятий, из них 21 – на оккупированной территории. 70 предприятий являются прибыльными, а 46 – убыточны.

На предприятиях "Укроборонпрома" работает 68 тыс. человек, средняя зарплата – 12,9 тыс. грн.

Теги: Турция, Индия, Саудовская Аравия, Укроборонпром, экспорт, Айварас Абромавичюс
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