В 2019 году экспорт вооружения и услуг "Укроборонпрома" составил $908 млн – Абромавичюс

Наиболее востребованными у экспортеров продуктами "Укроборонпрома" являются противотанковые ракетные комплексы, корабельные газотурбинные двигатели и агрегаты, отметил гендиректор концерна Айварас Абромавичюс.

Абромавичюс прогнозирует в 2020 году рост экспорта на 30% Фото: Aivaras Abromavicius / Айварас Абромавичус / Facebook

В 2019 году государственный концерн "Укроборонпром" экспортировал товаров и услуг на сумму $908 млн. Об этом генеральный директор концерна Айварас Абромавичюс сообщил в опубликованной 20 февраля колонке для "Украинской правды".

"После нескольких лет падения в 2019-м экспорт вооружения и услуг концерна вырос на 19% до $908 млн по сравнению с $766 млн в 2018-м. Топ-страны-импортеры нашей продукции – это Индия, Саудовская Аравия, Турция, другие страны Азии и Ближнего Востока", – написал он.

По данным гендиректора "Укроборонпрома", самыми востребованными продуктами концерна являются противотанковые ракетные комплексы, корабельные газотурбинные двигатели и агрегаты, а среди услуг – "ремонты советской техники и модернизация самолетов".

"По динамике переговоров на ключевых рынках можно прогнозировать рост экспорта на 30% в 2020 году", – отметил Абромавичюс.

30 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Абромавичюса гендиректором "Укроборонпрома".

6 ноября 2019 года Абромавичюс сообщил, что в состав концерна входит 137 предприятий, из них 21 – на оккупированной территории. 70 предприятий являются прибыльными, а 46 – убыточны.

На предприятиях "Укроборонпрома" работает 68 тыс. человек, средняя зарплата – 12,9 тыс. грн.