Кабмин согласовал кандидатуру нового главы Хмельницкой облгосадминистрации

Кабинет Министров Украины согласился с кандидатурой Сергея Гамалия на должность председателя Хмельницкой облгосадминистрации.

18 ноября Кабинет Министров Украины на своем онлайн-заседании согласовал кандидатуру нового председателя Хмельницкой областной государственной администрации (ОГА). Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Кандидатом на эту должность был предприниматель Сергей Гамалий, он занимается ресторанным и транспортным бизнесом.

Гамалий выступил перед членами Кабмина, объяснив, что ранее не работал госслужащим. По его словам, в регионе нужно развивать туризм и бороться с эпидемией коронавирусной инфекции, а также поддерживать предпринимателей.

Сейчас главой Хмельницкой ОГА является Дмитрий Габинет, его назначили на должность 21 ноября 2019 года.