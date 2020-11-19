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Больше половины украинцев не доверяют Зеленскому – опрос

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди украинских политиков, об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг".

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Кроме рейтинга доверия, Зеленский лидирует и в рейтинге электоральных симпатий
Кроме рейтинга доверия, Зеленский лидирует и в рейтинге электоральных симпатий
Фото: president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 46% украинцев, не доверяют – 51%. Об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг", опубликованный 19 ноября.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 32% (не доверяют 36%), лидеру партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко – 25% (не доверяют 72%), сопредседателю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко – 24% (не доверяют 52%), пятому президенту и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко – 23% (не доверяют 74%).

Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 23% украинцев (не доверяют 67%), министру здравоохранения Максиму Степанову – 19% (не доверяют 36%), премьер-министру Денису Шмыгалю – 18% (не доверяют 54%), главе Офиса президента Андрею Ермаку – 12% (не доверяют 43%), генпрокурору Ирине Венедиктовой – 9% (не доверяют 38%).

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 15–17 ноября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%. 

Зеленский также лидирует в последнем рейтинге электоральных симпатий от Киевского международного института социологии. По данным опроса, за него готовы проголосовать на выборах президента 33,3% украинцев.

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Арсен Аваков, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, Максим Степанов, Дмитрий Разумков, Денис Шмыгаль, Ирина Венедиктова, Андрей Ермак
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