92% украинцев не переехали бы в Россию даже в случае предоставления им российского гражданства – опрос

5,8% украинцев согласились бы переехать в РФ, если бы получили гражданство этой страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

85,9% украинцев не переехали бы в РФ, даже если бы вместе с российским гражданством им предложили $100 тыс. Фото: depositphotos.com

91,7% украинцев не переехали бы в Россию даже в случае предоставления им российского гражданства. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 ноября результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

При этом 5,8% опрошенных заявили, что готовы переехать в РФ. Еще 2,6% респондентов затруднились с ответом.

В том случае, если бы вместе с российским гражданством давали $100 тыс., перебраться в Россию согласились бы 10,3% опрошенных, 3,8% не смогли определиться. При этом 85,9% украинцев предпочли бы все равно остаться жить в Украине.

В то же время в США или страны ЕС готовы переехать 27,9% опрошенных. А 68,7% респондентов не хотят уезжать из Украины на Запад.

Опрос проводился с 17-го по 24 октября 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины, кроме оккупированной АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6% для показателей близких к 50%, 2,2% – для показателей, близких к 25%, 1,7% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.