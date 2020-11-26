Зеленский, Ермак, Богдан, досрочные выборы, Разумков, Кличко, Тищенко. Интервью Бацман с Кириллом Тимошенко. Трансляция

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Тимошенко родился в 1989 году в Днепре. Учился в Днепропетровском национальном университете им. Олеся Гончара (специальность "правоведение").

Трудовую деятельность начал на днепровском телевидении, на "9 канале", был спортивным журналистом. Работал продюсером ряда продакшн-студий, в том числе "07 Продакшн" и "Мамас Фильм Продакшн".

В 2016 году основал агентство Goodmedia, которое предоставляет услуги в теле- и кинопроизводстве, PR, организации событий. В качестве продюсера, как сказано в официальной биографии Тимошенко, работал над созданием более 100 рекламных и социальных роликов, около 10 документальных и художественных фильмов.

В мае 2019 года был назначен заместителем главы Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). Сохранил свою должность после смены руководителя офиса.