ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Зеленский, Ермак, Богдан, досрочные выборы, Разумков, Кличко, Тищенко. Интервью Бацман с Кириллом Тимошенко. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с заместителем руководителя Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко. Программу записали 25 ноября, беседа продолжалась около двух часов. Во время интервью Тимошенко говорил о слухах об отставке премьер-миистра Дениса Шмыгаля, отношениях с бизнесменом Игорем Коломойским и бывшим руководителем Офиса президента Андреем Богданом, о своем руководителе Андрее Ермаке, президентских амбициях спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и мэра Киева Виталия Кличко, о втором сроке президента Владимира Зеленского, причинах отставки первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова, коррупционных скандалах, уголовных делах, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко, влиянии народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко на главу государства, а также о ситуации с коронавирусом и ошибках власти.

 
|

Тимошенко родился в 1989 году в Днепре. Учился в Днепропетровском национальном университете им. Олеся Гончара (специальность "правоведение"). 

Трудовую деятельность начал на днепровском телевидении, на "9 канале", был спортивным журналистом. Работал продюсером ряда продакшн-студий, в том числе "07 Продакшн" и "Мамас Фильм Продакшн".

В 2016 году основал агентство Goodmedia, которое предоставляет услуги в теле- и кинопроизводстве, PR, организации событий. В качестве продюсера, как сказано в официальной биографии Тимошенко, работал над созданием более 100 рекламных и социальных роликов, около 10 документальных и художественных фильмов.

В мае 2019 года был назначен заместителем главы Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). Сохранил свою должность после смены руководителя офиса. 

Теги: Виталий Кличко, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Андрей Богдан, Кирилл Тимошенко, Денис Шмыгаль, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное
Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное G
"Боруссия" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Боруссия" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Главред "Фактов" Швец: Сейчас вижу себя со стороны маленького, шестилетнего, который кричит: "Не опускайте маму в могилу!"
  Главред "Фактов" Швец: Сейчас вижу себя со стороны маленького, шестилетнего, который кричит: "Не опускайте маму в могилу!" G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS