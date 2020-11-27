Политолог Давидюк: В бюджете-2021 не предусмотрено увеличение поступлений из таможни. Выходит, реформировать ее не собираются

Давидюк: Если депутаты возьмут деньги за принятие бюджета-2021, значит, это будет бюджет коррупции, а не развития Фото: Микола Давидюк / Facebook

В бюджете Украины на 2021 год заложены моменты, которые не совсем соответствуют декларациям политиков, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" политолог Николай Давидюк.

"Бюджетный процесс идет в классических украинских условиях. Принятие готовят не то под Новый год, не то под Рождество. Не известно успеют ли, потому что, кроме того, что надо подготовить техническую часть, еще надо мотивировать депутатов голосовать. Значит, нужно найти консенсус среди олигархов и групп влияния внутри самого Кабинета Министров. Похоже, что бюджет примут, хотя инсайдеры во власти говорят, что они даже готовы жить по 1/12 (ежемесячному бюджету), что, на самом деле, будет не очень уверенной политикой. Во времена COVID-19 и экономического спада получать такие негативные сигналы – не лучший вариант. Также интересен сам момент принятия – будут брать депутаты дополнительные конверты или нет. Большой шекспировский вопрос. Потому что полтора года говорить о борьбе с коррупцией и каждый месяц получать конверты – это, скажем так, немного не соответствует европейским устремлениям. Если депутаты возьмут деньги за принятие бюджета, это будет означать то, что это бюджет коррупции, а не развития", – сказал Давидюк.

По его словам, доходная часть бюджета не дает уверенности в том, что в стране планируется развитие и реформы.

"Остается много вопросов к проекту бюджета. В нем заложены моменты, которые не всегда соответствуют направлениям, о которых говорили политики. В реальности там больше кулуарщины. Поэтому надо внимательно следить, как этот бюджет будут тратить. Я посмотрел выложенные таблицы и вижу много спорных моментов. Например, доходная часть таможни не показывает, что в этом ведомстве решили побороть коррупцию. Не предусмотрено значительное поступление средств из таможни. Это говорит только о том, что ее реформировать не собираются, будут только говорить и тянуть время. Если бы намеревались победить коррупцию, мы увидели бы в бюджете рост поступлений на миллиарды гривен", – отметил собеседник.

Одним из недостатков расходной части он считает отсутствие достаточных средств на инновации в технологиях и государственном управлении.

"Нужно укреплять не только физическую инфраструктуру, но и инвестировать в новые технологии, в мозги людей. Парламентариям нужно деньги, которые они получают от партий, тратить не на газеты, компьютеры и офисы, а именно на развитие лидерства, тренинги, обучение персонала. Чтобы даже при смене власти в стране было достаточно кадров, способных выполнять государственные задачи. Хочу обратить внимание, что один из самых маленьких бюджетов у Министерства цифровой трансформации. Но ведь с точки зрения эффективности это министерство имеет самый высокий коэффициент на каждую потраченную гривну. Очень странно, что им дают так мало денег. Именно их деятельность приближает Украину к большим развитым странам и дает возможность вырваться из депрессивной бедной точки, где мы сейчас находимся. Нам надо больше инвестировать в такие сферы, ведь они инновационные. Этот вопрос в зале парламентарии должны поднять и дать Минцифре больше средств в разы. Потому что Минцифры борет коррупцию и бюрократию и тихо, не пиарясь, дает качественный результат", – подчеркнул Давидюк.

27 ноября Кабинет Министров Украины передал доработанный проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение в Верховную Раду.

26 ноября, правительство утвердило проект госбюджета Украины на 2021 год ко второму чтению. Его дефицит по сравнению с вариантом к первому чтению уменьшили.

Министр финансов Украины Сергей Марченко пояснял, что на постепенное повышение минимальной заработной платы в 2021 году госбюджет потратит 41 млрд грн. По его словам, обновленный проект госбюджета на 2021 год согласовали с Международным валютным фондом.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине выросла на 13,2%, до 4723 грн. 25 августа Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5000 грн. Решение вступило в силу 1 сентября.

В июле премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что до конца 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн. В 2022 году, по его словам, она составит 6700 грн, а в 2023-м – 7200 грн.