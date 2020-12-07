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Канада получит 249 тыс. доз вакцины компании Pfizer от COVID-19 до конца декабря

В Канаде на этой неделе проведут учения по транспортировке и хранению вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

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Канада получит вакцину от коронавируса
Канада получит вакцину от коронавируса
Фото: EPA

Правительство Канады получит 249 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 от компаний-разработчиков Pfizer до конца декабря 2020 года. Об этом 7 декабря сообщила министр государственных услуг и закупок Канады Анита Ананд.

По ее словам, эта поставка входит в число 76 млн доз в рамках текущего соглашения Канады с Pfizer. 

"Как и все вакцины-кандидаты от COVID-19, вакцина Pfizer должна получить разрешение от министерства здравоохранения Канады, прежде чем ее начнут вводить гражданам страны", – говорится в сообщении.

В Канаде на этой неделе завершают работы по обеспечению первоочередных потребностей для работы с вакциной. В частности, проводят обучение по транспортировке и хранению продукта, которому необходима температура -70° С. Также запланированы "крупные логистические исследования" – доставка вакцин от производителя к местам использования, расположенным по всему миру, говорится в сообщении.

"Эти исследования важны для того, чтобы обеспечить в провинциях и регионах необходимую инфраструктуру и оборудование, чтобы они могли эффективно доставлять вакцины против COVID-19, когда они будут одобрены", – добавили в правительстве Канады.

"Любая вакцина, одобренная в Канаде, будет безопасной и эффективной. Наши специалисты будут придерживаться признанного во всем мире "золотого стандарта" для медицинских разрешений", – прокомментировал новость премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

https://www.facebook.com/JustinPJTrudeau/posts/10159628924210649

Pfizer 18 ноября объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19, созданной совместно с немецкой BioNTech. Компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Pfizer уже успела продать около 82% доз своей вакцины.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вакцину Pfizer "очень многообещающей".

По информации Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний. Третью фазу испытаний завершили еще несколько компаний. Американская Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 7 декабря COVID-19 заболело более 67,4 млн человек. Умерло от этой болезни 1,54 млн человек, а выздоровело 43,2 млн.

Теги: Канада, правительство, вакцинация, инфраструктура, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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