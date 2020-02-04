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04 февраля, 2020
 
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Шинейд О’Коннор опасается суицида из-за психического нездоровья

Проблемы с ментальным здоровьем не помешали ирландской 53-летней певице Шинейд О’Коннор отправиться в концертный тур по городам США. Весной 2020 года певица планирует выступить в странах Европы. Концерты в Ирландии запланированы на июнь.

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Приняв в 2018 году Ислам, певица стала носить хиджаб
Приняв в 2018 году Ислам, певица стала носить хиджаб
Фото: Sinéad O'connor / Facebook

Ирландская певица Шинейд О’Коннор опасается покончить с собой из-за психического нездоровья. Об этом она рассказала 1 февраля в интервью ирландской телекомпании RTE, пишет издание Daily Mail

По словам певицы, ее бы уже не было в живых, если бы она замалчивала свои проблемы со здоровьем. В интервью О’Коннор заявила, что она не из тех "творческих личностей", которым страдания приносят удовольствия. 

Ирландка призналась, что также страдает от агорафобии – страх толпы и открытых пространств мешает ей выходить из дома и заводить друзей. По словам О’Коннор, она подозревает новых знакомых в корыстных целях. 

Вспоминая видео, опубликованное в 2017 году в ФейсбукО’Коннор призналась, что эта исповедь спасла ей жизнь. Певица заверила, что не сидела бы в студии, если бы тогда публично не призналась в желании совершить суицид. В настоящее время видео недоступно для просмотра на личной странице артистки. 

Несмотря на проблемы с ментальным здоровьем, певица гастролирует по городам США – 4 февраля певица выступает в Сиэтле. Затем у нее запланирован тур по Канаде. Весной О’Коннор выступит в европейских странах. 

Ирландская певица Шинейд О’Коннор родилась в 1966 году в пригороде Дублина (Ирландия). Ее родители развелись, когда Шинейд было восемь лет. Вскоре после развода родителей О’Коннор исключили из школы. После магазинной кражи Шинейд отправили учиться в приют. В 15 лет будущая певица бросила учебу ради музыки. Свое детство Шинейд называет "травматичным", а отношения с матерью "сложными". 

Мировую известность певице, выпустившей более 10 альбомов и 30 синглов, принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You. О’Коннор ушла со сцены в 2003 году, объявив, что намерена посвятить себя изучению теологии.

В 2017 году певица опубликовала на своей странице в Фейсбук видеообращение, признавшись в том, что страдает биполярным расстройством и несколько лет думает о суициде. В 2018 году вокалистка приняла ислам и сменила имя. 

Теги: психиатрия, Шинейд О'Коннор, певица
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